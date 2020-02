TenderHut chce zwiększyć przychody o blisko 100 proc. Pomogą przejęcia

Grupa kapitałowa TenderHut zamierza w 2020 roku zwiększyć przychody o 96 proc. Białostocki software house chce to osiągnąć między innymi dzięki przejęciom na zagranicznych rynkach.

- Rozwój struktur sprzedażowych naszego oddziału w Chinach czy wejście z ofertą na Singapur oraz Japonię to realne cele na ten rok. Odwiedzamy te rejony regularnie, między innymi dzięki współpracy z PAIH, budując trwałe relacje z tamtejszym biznesem. W tym roku planujemy zmonetyzować te działania w formie pierwszych kontraktów w tym rejonie świata - tłumaczy Strzelecki.W tym roku firma planuje kilka strategicznych przejęć na zagranicznych rynkach takich jak USA, Europa Zachodnia i Skandynawia.- W ten sposób optymalizujemy koszty działania w danym kraju, posiadając spółkę np. w USA możemy sprawniej rozwijać nasz biznes - tłumaczy Strzelecki.Dotychczasowa dynamika wzrostu firmy jest na tyle duża, że zwróciła już uwagę poza granicami Polski. Na początku marca 2019 roku firma została uznana rzez brytyjski dziennik "Financial Times" za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie.Polski producent rozwiązań IT zajął 23. miejsce na 1000 sklasyfikowanych firm, notując skok o 224. pozycje względem zeszłorocznego zestawienia. Wszystko dzięki zwiększeniu przychodów o 1496 proc. na przestrzeni lat 2014-2017. Do rankingu Financial Times zakwalifikowały się w sumie 22 spółki z Polski.Najwyżej z spośród polskich firm TenderHut zostało także sklasyfikowane w opublikowanym jesienią 2019 roku rankingu Deloitte Fast 500 EMEA Polska, które skupia 500 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych z Europy, Bliskiego Wschodu i Azji. zestawieniu pod uwagę wzięto lata 2014-2017. Firmy, aby znaleźć się w tym prestiżowym rankingu, muszą wykazać się średnim wzrostem przynajmniej o 131 proc. Tymczasem wzrost przychodów białostockiej firmy wyniósł w tym czasie 1496 proc.Według wstępnych szacunków w 2019 roku grupa kapitałowa TenderHut wypracowała przychody na poziomie ponad 37 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w jej historii i daje wzrost o ponad 55 proc w porównaniu z 2018 rokiem.TenderHut posiada obecnie 8 centrów deweloperskich w Polsce, 9 zagranicznych oddziałów i 6 polskich spółek oraz 3 zagraniczne (Chiny, Dania, USA).