TenderHut przejmuje start-up Evertop

TenderHut zaprasza pod swój dach kolejny software house. Do technologicznej grupy kapitałowej dołączy chorzowski Evertop. Warunkowa umowa przejęcia spółki Evertop została podpisana 7 czerwca 2021. Sprzedając 100 proc. udziałów chorzowskiego software house’u jego dotychczasowi właściciele obejmą w sumie 60 tys. akcji TenderHut.

Evertop ma doświadczenie w projektach publicznych

ThenderHut podał, że chorzowska spółka wśród swoich realizacji posiada wiele istotnych projektów publicznych, jak na przykład system certyfikujący dla Instytutu Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, albo portal prezentujący dane o jakości powietrza w Polsce dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy program przewozów nienormatywnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Dzięki środkom przyznanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego Innomed, spółka Evertop zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy dotyczący diagnostyki i terapii nowotworów.- Przejęcie projektu MIAI, którego celem jest stworzenie systemu nawigacji obrazowej wspomagającego niszczenie zmian ogniskowych w jamie brzusznej za pomocą technik małoinwazyjnych, będzie stanowiło znaczące wzmocnienie platformy telemedycznej MEDISmart oferowanej przez Holo4Med. Cieszymy się na współpracę z twórcami projektu MIAI. Z całą pewnością ich doświadczenie wyznaczy nowe kierunki rozwoju naszych usług dla sektora HealthCare - komentuje Robert Król, prezes Holo4Med, spółki z grupy kapitałowej TenderHut.Poprzez akwizycję Evertopu liczba centrów deweloperskich grupy TenderHut zlokalizowanych w Polsce wzrośnie do dziewięciu.- Rozwój chorzowskiej dywizji jest dla nas niezwykle ważny. Liczymy na współpracę z uczelniami z regionu i pozyskanie nowych pracowników, którzy będą chcieli dołączyć do TenderHut - mówi Robert Strzelecki.TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcing, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz venture building.