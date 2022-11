TenderHut wszedł na główny parkiet giełdy w Warszawie

Technologiczna grupa TenderHut weszła dzisiaj na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Znalazła się tam przechodząc z rynku NewConnect, gdzie z kolei zadebiutowała w kwietniu 2021 roku.

W marcu 2022 roku TenderHut zaraportował przychód skonsolidowany na poziomie 61 mln zł za 2021 rok, co stanowiło wzrost o 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Ważnym elementem strategii grupy jest pozyskiwanie inwestorów dla każdej spółki (start-upu).

Perspektywicznym rynkiem dla TenderHut ma być Ameryka Południowa.

„W marcu spółka zaraportowała przychód skonsolidowany na poziomie 61 mln zł za 2021 rok, co stanowi wzrost o 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu narastającym od stycznia do września 2022 roku wyniosły 56,4 mln zł, co stanowi wzrost o 29 proc. r/r. Wejście TenderHut na rynek regulowany nie wiąże się z emisją akcji. Spółka rozpoczęła notowanie na rynku regulowanym z wyceną 45,50 za akcję” - można przeczytać w informacji podanej przez TenderHut.

Działalność spółek w ramach TenderHut koncentruje się wokół trzech obszarów

W ramach grupy kapitałowej TenderHut skupiają się start-upy, których wspólnym mianownikiem są zaawansowane technologie informatyczne. Jednakże ich działania różnią się od siebie znacząco. Można wymienić trzy podstawowe obszary działalności spółek w ramach TenderHut.

Pierwszym jest szeroko pojęta branża medyczna i laboratoryjna, dla której technologie są tworzone przez Holo4Labs (rozwiązanie z użyciem rozszerzonej rzeczywistości, które zmienia sposób pracy laboratoriów – informacja od producenta) i Holo4 Med (rozwiązanie z użyciem rozszerzonej rzeczywistości zaprojektowane dla personelu medycznego, wspomagające ich w pracy na rzecz ratowania życia ludzkiego, poprzez dostęp do informacji „tu i teraz” – informacja od producenta).

Kolejna specjalizacja to branża prawna z LegalHut (świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego dla software house’ów, startupów oraz firm z sektora IT i high-tech – informacja od producenta)

Ostatnią kategorią produktów są te nakierowane na pomoc firmom w rozwiązaniach HR-owych. Aktywne są tu Grow Uperion (modułowa platforma HRowo-produktywna wykorzystująca mechanizmy psychologii motywowania do osiągania nawet najtrudniejszych KPI bez zwiększania nakładów na benefity finansowe i pozafinansowe – informacja od producenta) oraz Zonifero (system PropTech do zarządzania biurem, który usprawnia codzienne procesy – informacja od producenta).