Tesla i Uber sprzymierzają się w lobbingu dla elektromobilności

Amerykańskie koncerny Tesla i Uber znalazły się w gronie przedsiębiorstw, które zapowiedziały powołanie nowej grupy interesu: Zero Emission Transportation Association (ZETA). Ma ona lobbować na rzecz rozwoju elektromobilności w USA - podaje w środę agencja Reutera.

Celem ZETA ma być promowanie w USA zachęt do zakupu nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Organizacja będzie także lobbować na rzecz zaostrzania wymogów dot. emisji spalin i wydajności paliwowej oraz innych regulacji mających doprowadzić do wycofania z użycia aut spalinowych - relacjonuje agencja. Grupa ma przy tym postulować dążenie do pełnej elektryfikacji transportu już w 2030 r.

Oprócz produkującej elektryczne samochody i ogniwa słoneczne firmy Elona Muska oraz świadczącej usługi przewozowe spółki Uber Technologies za powstaniem ZETA stoją inne przedsiębiorstwa powiązane z branżą elektromobilności. W gronie tym znaleźli się m.in. mniejsi rywale Tesli - w tym Lordstown Motors, Lucid Motors i Rivian - oraz operatorzy stacji ładowania pojazdów - Chargepoint i EVgo - a także dostawcy akumulatorów i niezbędnych w ich produkcji surowców: Albemarle, Piedmont Lithium czy Siemens - i firmy użyteczności publicznej: ConEdison, Duke Energy i PG&E.

W ocenie Reutera ZETA nastawia się na współpracę z administracją demokratycznego prezydenta elekta Joe Bidena, który wielokrotnie deklarował poparcie dla elektromobilności. Jeszcze w poniedziałek Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone "mogą objąć prowadzenie na rynku pojazdów elektrycznych - budując 550 tys. stacji ładowania i tworząc ponad milion miejsc pracy w kraju - jeśli rząd federalny zainwestuje więcej w badania nad czystą energią".

Administracja urzędującego prezydenta Donalda Trumpa sprzeciwia się podobnym postulatom i blokuje podejmowane na poziomie stanowym działania, które mogłyby godzić w interesy producentów konwencjonalnych samochodów i dostawców paliw. Pod republikańskim kierownictwem Biały Dom m.in. odrzucił propozycje nowych ulg podatkowych dla pojazdów elektrycznych, zaproponował wycofanie istniejących oraz zrezygnował z wprowadzonych za prezydentury Baracka Obamy surowszych wymogów dot. poprawy wydajności paliwowej.

W 2019 r. w USA sprzedano 326 tys. samochodów elektrycznych, co przekłada się na ok. 2 proc. całkowitej krajowej sprzedaży pojazdów w minionym roku. 60 proc. tego rynku przypadło Tesli.