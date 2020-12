Tesla nadal ciągnie S&P 500 w dół, Apple zyskuje

Indeks S&P 500 traci już trzeci dzień z rzędu po dodaniu do koszyka koncernu Tesla. Zyskuje z kolei firma Apple. To efekt entuzjastycznie przyjętych przez inwestorów doniesień medialnych o planach wejścia spółki na rynek elektromobilności.

Wtorkowa sesja na amerykańskich giełdach wiązała się z utrzymaniem trendu spadkowego nawet pomimo uzgodnienia w Kongresie wartego 900 mld dolarów wsparcia dla gospodarki USA i oddalenia wizji kolejnego rządowego shutdownu. Indeks Dow Jones Industrial na wtorkowym zamknięciu spadł 0,67 proc. i wyniósł 30.015,51 pkt.

We wtorek kolejny dzień zniżkował także indeks S&P 500 - o 0,21 proc. Na koniec dnia wyniósł on 3.687,26 pkt. Agencja Reutera wiąże to z nadal spadającymi notowaniami dodanego do koszyka w poniedziałek koncernu motoryzacyjnego Elona Muska, czego perspektywa napędzała wcześniej przez miesiąc rekordowe wzrosty wyceny spółki.

Tesla zakończyła wtorkową sesję blisko 1,5-proc. stratą względem poniedziałku i aż o ok. 10 proc. względem rekordowego piątku - ostatniego dnia przed dodaniem spółki do indeksu S&P 500. W handlu przed środowym otwarciem giełdy Nasdaq notowane są dalsze spadki akcji spółki.

Pomimo spadków Tesli Nasdaq Comp. poszedł we wtorek w górę 0,51 proc. do 12.807,92 pkt. Wzrost tego indeksu to zasługa przede wszystkim akcji firmy Apple, które podrożały prawie 3 proc. i przed środowym otwarciem szykują się na kolejne wzrosty.

Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli doniesienia medialne, zgodnie z którymi producent iPhone'ów pracuje nad własnym elektrycznym samochodem autonomicznym na rynek masowy. Plotki na ten temat pojawiały się już od kilku lat, ale źródła Reutera twierdzą, że montaż pojazdów i nowego typu akumulatorów spod znaku nadgryzionego jabłka mógłby się rozpocząć jeszcze w 2024-2025 r. Czyniłoby to z koncernu z Cupertino bezpośredniego rywala m.in. Waymo (siostrzanej spółki Google'a) i właśnie Tesli.

W twitterowej dyskusji na ten temat Elon Musk ujawnił, że w "najczarniejszych dniach projektu Modelu 3" starał się przekonać dyrektora generalnego Apple'a Tima Cooka, by doprowadzić do wykupu Tesli za ok 10 proc. jej obecnej wartości przez producenta iPhone'ów. Szef koncernu z Cupertino miał wówczas odmówić możliwości spotkania. Musk podważył zarazem kluczowy dla planów Apple'a projekt baterii typu "monocell" jako "elektrochemicznie niemożliwy, gdyż maksymalne napięcie ~100X jest zbyt niskie".

Apple odmawia komentowania swoich planów i potencjalnych nowych produktów.