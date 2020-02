Tesla otrzymała nakaz wstrzymania wycinki drzew pod niemiecką fabrykę

Amerykański koncern motoryzacyjny Tesla otrzymał od sądu tymczasowy nakaz wstrzymania wycinki drzew w oddalonym o około 40 km od Berlina Gruenheide, gdzie ma powstać jego pierwsza europejska fabryka samochodów i baterii - podała w poniedziałek agencja Bloomberga.

Jak zauważyła agencja, decyzja wyższego sądu administracyjnego krajów związkowych Berlin i Brandenburgia z 16 lutego jest następstwem skargi złożonej przez lokalną grupę działającą na rzecz środowiska - Zieloną Ligię Brandenburgii. Wcześniej wniosek ten został odrzucony przez sąd niższej instancji.

Tesla i rząd Brandenburgii, gdzie ma powstać fabryka, muszą ustosunkować się do decyzji wyższego sądu administracyjnego do wtorku do południa - poinformował na Twitterze minister gospodarki Brandenburgii Joerg Steinbach. Podkreślił również, że dotrzymają tego terminu. Koncern musi bowiem zdążyć z przygotowaniem gruntu pod budowę do połowy marca, przed rozpoczęciem okresu lęgowego okolicznych zwierząt, aby zrealizować plan uruchomienia zakładu w lipcu 2021 r.

W oświadczeniu sąd wskazał, że wydał nakaz wstrzymania wycinki drzew, ponieważ dokończenie prac zajęłoby firmie zaledwie trzy dni, a Tesla zdążyłaby z przygotowaniem gruntu pod budowę zanim ten zdążyłby zapoznać się ze sprawą i wydać ostateczną decyzję dotyczącą skargi lokalnych aktywistów.

W połowie listopada 2019 r. założyciel i dyrektor generalny firmy Elon Musk zapowiedział budowę Gigafactory 4. Miesiąc później władze kraju związkowego Brandenburgia zaakceptowały treść umowy z Teslą na sprzedaż amerykańskiemu producentowi 300 hektarów ziemi pod budowę fabryki na wschodzie Niemiec. Koncern wystąpił wówczas także o zgody środowiskowe dla tego projektu.

Fabryka ma powstać w strefie ochronnej ujęcia wody, gdzie znajduje się las graniczący z rezerwatem przyrody. Z dokumentów firmy wynika, że Gigafactory 4 będzie potrzebować na godzinę ok. 371 tys. litrów wody. W związku z tymi obliczeniami w styczniu doszło do protestów przeciwko inwestycji amerykańskiej firmy.

Choć Tesla otrzymała od urzędu ds. ochrony środowiska pozwolenie na wycinkę 92 ha lasu pod fabrykę, agencja Reutera zaznaczyła, że koncern nie dostał jeszcze zgody na budowę obiektu, więc przygotowuje grunt na własną odpowiedzialność.

Pod koniec stycznia dziennik "Handelsblatt" zauważył, że na przeszkodzie planom Tesli może stanąć niemieckie prawo środowiskowe. Zgodnie z nim projekt budowy fabryki w Gruenheide może zostać opóźniony o 9 miesięcy, jeśli prace nie ruszą przed rozpoczęciem okresu lęgowego okolicznych zwierząt (wilków, nietoperzy, węży i jaszczurek) - tłumaczył Steinbach. Przedstawiciel lokalnych władz dodał, że Tesla musi zaprezentować przekonujące propozycje, aby sprostać wymogom środowiskowym landu i otrzymać stosowne zgody dla realizacji budowy.

W tym czasie na terenie przeznaczonym pod budowę obiektu znaleziono siedem niewybuchów z II wojny światowej. Z danych burmistrza Gruenheide Arne Christianiego ze stycznia wynika, że większość terenu została z nich oczyszczona.

Politycy z CDU i FDP ostrzegają, że prawna walka przeciwko fabryce poważnie i długotrwale zaszkodzi wizerunkowi Niemiec jako miejscu do prowadzenia działalności biznesowej - przypomniał Reuters.

Obecnie na świecie działają trzy fabryki Tesli, dwie w Stanach Zjednoczonych i jedna w Chinach. W zakładzie w Gruenheide będą produkowane sedany Model 3 oraz crossovery Model Y. W przyszłości planowane jest poszerzenie produkcji, która ma wynosić do 500 tys. egzemplarzy rocznie. Niemiecki zakład miałby stworzyć w regionie 7 tys. pracy.