Tesla planuje uruchomić 52 nowe serwisy w 2021 r.

Producent samochodów elektrycznych Tesla planuje uruchomić w przyszłym roku co najmniej 52 nowe serwisy. Firma rozbudowuje sieć obiektów, by nadążyć za dostawami nowych pojazdów - podaje w piątek serwis Electrek, powołując się na informatora zbliżonego do sprawy.

Jak wskazuje serwis, koncern motoryzacyjny z Doliny Krzemowej - inaczej niż konwencjonalni producenci samochodów - kontroluje całą globalną infrastrukturę usługową dla swoich klientów. Rozwój firmowych serwisów nie szedł jednak dotychczas w parze z zainteresowaniem nabywców. W ciągu minionych 12 miesięcy dostawy pojazdów marki wzrosły o prawie 50 proc. rok do roku. W tym samym okresie Tesla zwiększyła liczbę swoich serwisów stacjonarnych zaledwie o 12 proc., a flotę świadczącą usługi w terenie - o 8 proc.

Według informacji przekazanych serwisowi Electrek przez zastrzegającego anonimowość rozmówcę, kierownictwo Tesli zakomunikowało pracownikom zamiar poprawy sytuacji przez uruchamianie co najmniej jednego nowego centrum każdego tygodnia 2021 r. Przekładałoby się to na przynajmniej 52 nowe obiekty. Obecnie działa 466 serwisów firmy, z czego 20 uruchomiono w ostatnich miesiącach.

Tesla nie odpowiedziała na zapytanie agencji Reutera w sprawie doniesień o jej planach. Informacje uzyskane przez Electrek byłyby jednak zgodne z ogólnymi zapowiedziami przedstawicieli firmy.

Szef Tesli Elon Musk jeszcze w ubiegłym roku przyznał, że zaniedbanie rozbudowy infrastruktury było ze strony firmy "głupim niedopatrzeniem". Stwierdził też, że uruchamianie nowych serwisów i udostępnianie stacji ładowania pojazdów sprzyja zwiększaniu sprzedaży w danym regionie. W ostatnim czasie prezes spółki ds. motoryzacji Jerome Guillen oświadczył natomiast, że poszukuje nieruchomości zdatnych do przekształcenia w serwisy samochodowe. Według wcześniejszych doniesień serwisu Tesla zainteresowana jest m.in. obiektami w północno-wschodniej części USA - pomiędzy Kanadą, Atlantykiem i regionem Wielkich Jezior.

Łącznie na świecie jest już ok. milion samochodów Tesli. Szacuje się, że w przyszłym roku firma dostarczy do klientów ok. 800 tys. nowych pojazdów.