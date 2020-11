Tesla przebiła własny rekord giełdowy, zbliża się z kapitalizacją do 500 mld USD

Tesla przebiła w poniedziałek własny rekord giełdowy z kursem na poziomie ponad 500 USD za walor. Kapitalizacja rynkowa spółki zbliża się do 500 mld dolarów. To ok. pięciokrotnie więcej, niż w przypadku Volkswagena, największego światowego dostawcy aut w ubiegłym roku.

Tesla już w połowie minionego tygodnia zbliżyła się do rekordu, jednak od tego czasu jej notowania wydawały się normować. Przed poniedziałkową sesją giełdy NasdaqGS kurs koncernu motoryzacyjnego zarządzanego przez Elona Muska ponownie poszedł jednak w górę. W efekcie kurs otwarcia spółki wyniósł 503,5 dolara za walor, przebijając historyczny rekord 498 USD z końca sierpnia br. (przy uwzględnieniu przeprowadzonego wówczas splitu 5:1) i ostatni szczyt 499 USD z czwartku. W pierwszych godzinach handlu notowania Tesli jeszcze wzrosły i utrzymują się na poziomie ponad 520 USD za akcję.

Ostatnie wzrosty Tesli napędzane są ubiegłotygodniową zapowiedzią S&P Dow Jones Indices dotyczącą włączenia koncernu do benchmarkowego indeksu S&P 500. Ma to nastąpić 21 grudnia 2020 r. i będzie się wiązało z wykupem przez fundusze indeksowane akcji wartych ok. 50 mld dolarów. Od czasu ogłoszenia akcje spółki poszły w górę o blisko 30 proc i o ponad 450 proc. od początku roku.

Wycena giełdowa koncernu motoryzacyjnego z Doliny Krzemowej przekracza już 497 mld dolarów (wzrost o ponad 36 mld USD względem środy) i nadal rośnie. Spółka jest coraz bliżej dorównania konglomeratowi Berkshire Hathaway, którego kapitalizacja przekracza 539 mld dolarów. Tesla już dawno pozostawiła pod tym względem w tyle inne, wielokrotnie większe firmy z branży motoryzacyjnej, mimo znacznie niższej od nich sprzedaży i niewielkiego ułamka ich możliwości produkcyjnych - m.in. Toyotę (kapitalizacja rzędu 200 mld USD) i Volkswagena (niespełna 95 mld USD).

Zgodnie z październikowymi zapowiedziami Elona Muska Tesla zamierza w tym roku wyprodukować i dostarczyć do klientów końcowych 500 tys. pojazdów względem 367,5 tys. dostaw zrealizowanych w 2019 r. Dla porównania w ubiegłym roku Grupa Volkswagen dostarczyła globalnie 10,97 mln samochodów, a drugi pod tym względem japoński koncern Toyota sprzedał 10,74 mln aut.

Jak wynika z rankingu miliarderów prowadzonego przez agencję Bloomberga, dzięki rekordowym wzrostom notowań Tesli majątek Elona Muska, założyciela i dyrektora generalnego spółki, wzrósł w tym roku przeszło czterokrotnie, o 93 mld dolarów - bardziej nawet niż w przypadku najbogatszego człowieka świata, szefa Amazona, Jeffa Bezosa. Już od minionego wtorku Musk jest posiadaczem trzeciego największego majątku, szacowanego na ponad 120 mld dolarów i ustępującego jedynie Bezosowi (183 mld dolarów, wzrost o blisko 68 mld dol. od początku roku) oraz współzałożycielowi Microsoftu, Billowi Gatesowi (128 mld dol., wzrost o 14,5 mld dol. od początku roku). Obaj liderzy zestawienia rozpoczęli tydzień niewielkimi spadkami.