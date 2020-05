Tesla rozpoczęła w Chinach produkcję sedana Model 3 Long Range

Szanghajska fabryka koncernu motoryzacyjnego Tesla rozpoczęła produkcję długodystansowego wariantu elektrycznego sedana Model 3, tj. Long Range - ogłosiła amerykańska spółka w czwartek.

Koncern zarządzany przez Elona Muska nie wskazał konkretnego terminu realizacji pierwszych dostaw Model 3 Long Range do nabywców w Chinach. Firma zapewniła jednak, że nastąpi to "wkrótce" - odnotowała agencja Reutera.

Elektryczne sedany w wariancie z akumulatorem o większej pojemności, co przekłada się na większy zasięg na jednym ładowaniu (ok. 600 km), mają być sprzedawane w cenie ok. 344 tys. juanów (niespełna 48,5 tys. USD). To obniżka o ponad 22-proc. w porównaniu do prawie 440 tys. juanów (62,5 tys. USD) pod koniec minionego roku.

Obniżka cen jest zgodna z grudniowymi doniesieniami źródeł Bloomberga dotyczącymi planów koncernu, nastąpiła jednak szybciej, niż spodziewano. Według informatorów agencji "co najmniej 20-proc." redukcja cen elektrycznych sedanów miała mieć miejsce dopiero w drugiej połowie roku. Obniżone ceny mają pozwolić na utrzymanie zainteresowania pojazdami, mimo iż od lipca władze w Pekinie wstrzymają dopłaty do zakupu samochodów z napędem elektrycznym droższych niż 300 tys. juanów. Dzięki subsydiom obecna cena rynkowa podstawowej wersji Modelu 3 w Chinach to 271,55 tys. juanów.

Uruchomiona pod koniec ubiegłego roku. Tesla Gigafactory w Szanghaju to pierwsza fabryka koncernu uruchomiona poza Stanami Zjednoczonymi. Pierwsze samochody Model 3 wyprodukowane w ChRL trafiły do chińskich klientów spoza firmy 7 stycznia. Z powodu epidemii Covid-19 zakład był zamknięty od końca stycznia do 10 lutego. Firma Elona Muska uzyskała zgodę chińskich władz na produkcję i sprzedaż wersji Long Range na początku marca.