Tesla wchodzi do S&P 500. Inwestorzy oszaleli

Akcje Tesli rozpoczęły wtorkową sesję giełdy NasdaqGS ok. 10-proc. wzrostem, co przekłada się na wzrost wyceny spółki o ok. 40 mld dolarów. Inwestorzy entuzjastycznie zareagowali na zapowiedź włączenia koncernu do benchmarkowego indeksu S&P 500 pod koniec roku.

Przedstawiciele S&P Dow Jones Indices oficjalnie potwierdzili zamiar uwzględnienia koncernu motoryzacyjnego z Doliny Krzemowej w koszyku S&P 500 już po poniedziałkowym dzwonku. 21 grudnia Tesla od razu zajmie miejsce wśród 10 największych firm w koszyku S&P 500, obok m.in. Apple'a, Amazona, Alphabetu, Microsoftu i Facebooka - wskazuje serwis Business Insider.

Ogłoszenie pociągnęło za sobą ożywiony handel przed wtorkową sesją. W rezultacie kurs otwarcia Tesli był wyższy o blisko 13 proc. względem ostatniego zamknięcia i przekroczył próg 460 dolarów za walor - pierwszy raz od połowy października. W wyniku korekty po otwarciu wzrost spółki zmalał do ok. 10 proc., nadal jednak cena za akcję przekracza 446 USD.

Zdaniem obserwatorów rynku przytaczanych przez Reutera wtorkowy skok notowań Tesli może być krótkoterminowy. Zarazem ponad miesięczny okres przed dodaniem spółki do indeksu S&P 500 może napędzać spekulacje na jej akcjach. Jak przypomina agencja, w 1999 r. w ciągu pięciu dni handlowych przed tym, jak po zapowiedzi S&P DJI do koszyka dodano Yahoo, wartość tej spółki wzrosła o ok. 64 proc.

Jeśli ostatnie wzrosty się utrzymają, założyciel i dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, ma szanse wyprzedzić szefa Facebooka Marka Zuckerberga jako trzeci najbogatszy człowiek na świecie, za twórcą Amazona Jeffem Bezosem i współzałożycielem Microsoftu Billem Gatesem - zauważa agencja Bloomberga. Wskazuje zarazem, że majątek Muska wzrósł w tym roku w największym stopniu.

Przypuszczalnie największe - jak ocenia agencja Reutera - rozszerzenie S&P 500 w historii indeksu ma się wiązać z koniecznością wyprzedania z koszyka przez fundusze inwestycyjne akcji obecnych jego członków o wartości ok. 51 mld dolarów. Nie ujawniono na razie, jaka spółka zostanie zastąpiona przez firmę zarządzaną przez Elona Muska.

Całkowita wycena rynkowa S&P 500 sięga prawie 32 bln dolarów.

To kolejne w tym roku duże wahania cen Tesli związane z decyzjami S&P DJI. Na przełomie sierpnia i września koncern Elona Muska osiągnął rekordową wycenę w związku z dobrymi wynikami pomimo pandemii oraz nadziejami na uwględnienie spółki w indeksie S&P 500. Zamiast niej w koszyku tym znalazły się jednak trzy inne, prawie 30-krotnie niżej wyceniane firmy, m.in. Etsy, co sprowokowało na początku września załamanie kursu producenta elektrycznych samochodów - mimo wskazań analityków, iż prawdopodobnie dopisanie Tesli zostało jedynie odroczone ze względu na trudności związane z dodaniem społki tej wielkości.