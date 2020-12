Tesla wejdzie do Indii w 2021 r., rozważy produkcję w kraju

Tesla na początku 2021 r. rozpocznie w Indiach sprzedaż swoich pojazdów elektrycznych - zapowiedział indyjski minister transportu. Zasygnalizował zarazem, że w zależności od zainteresowania nabywców firma Elona Muska może również podjąć w tym kraju produkcję aut.

Szef indyjskiego resortu transportu drogowego Nitin Gadkari nt. ekspansji Tesli wypowiadał się w poniedziałek na łamach krajowego dziennika "Indian Express". Jak podkreślił, ewentualna decyzja o utworzeniu lokalnej montowni koncernu będzie uzależniona od przyjęcia, z jakim spotkają się samochody z jego oferty.

Musk jeszcze w niedzielę potwierdził na Twitterze rozpoczęcie sprzedaży w Indiach w 2021 r. Zaznaczył zarazem, że nie dojdzie do tego w pierwszym miesiącu roku. Menedżer już wcześniej wyrażał zainteresowanie wejściem na indyjski rynek - przypomina agencja Reutera.

Według ustaleń indyjskiej gazety "Economic Times" jako pierwszy na krajowy rynek ma trafić elektryczny sedan Tesla Model 3, czyli najtańszy pojazd w ofercie producenta, montowany m.in. w zakładzie w chińskim Szanghaju. Ta sama fabryka - pierwsza Tesla Gigafactory poza USA - poza ChRL zaopatruje obecnie m.in. rynki europejskie (do czasu uruchomienia zakładu powstającego pod Berlinem).

Jak czytamy na stronie IBEF (funduszu promocji krajowej produkcji powołanego przez indyjski resort handlu i przemysłu), Indie to obecnie czwarty co do wielkości rynek motoryzacyjny świata, z nadzieją na awans na trzecią pozycję w 2021 r. Zarazem - jak raportuje IQAir - jest to jedno z najbardziej zanieczyszczonych państw świata pod względem pomiaru pyłów zawieszonych w miastach.

Według Reutera władze Indii już od pewnego czasu zabiegają o zmniejszenie uzależnienia krajowej gospodarki od ropy i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Kraj nie prowadził jednak dotychczas większych inwestycji w elektromobilność, w tym produkcję czy niezbędną dla pojazdów niskoemisyjnych infrastrukturę ładowania.