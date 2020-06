Tesla zamierza uruchomić w Kalifornii całodobową fabrykę baterii

Amerykański koncern motoryzacyjny Tesla planuje uruchomić w stanie Kalifornia nową placówkę badawczo-produkcyjną z myślą o bateriach samochodowych. Obiekt miałby działać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - wynika z dokumentów, do których dotarła agencja Reutera.

Agencja powołuje się na wniosek złożony przez koncern Elona Muska u władz kalifornijskiego miasta Fremont w pobliżu zatoki San Francisco. Tesla ubiega się o zgodę na rozbudowę prowadzonej obecnie w mieście "małoskalowej" produkcji baterii samochodowych. Spółka nie odpowiedziała na prośbę agencji o komentarz.

Zgodnie z przytaczanymi przez Reutera dokumentami, nowa placówka miałaby zatrudniać 470 pracowników, z czego 400 "w trybie zmianowym, tak by codziennie, o dowolnej porze dnia nad montażem i produkcją pracowało 100 zatrudnionych". Według szacunków Tesli zakład może być gotowy do działania w ciągu ok. trzech miesięcy. Miałoby to wystarczyć do zainstalowania całej aparatury niezbędnej do rozpoczęcia produkcji.

Projekt nowego zakładu nazwano "Roadrunner", co stanowi nawiązanie do kukawki kalifornijskiej - nielotnego, szybko biegającego ptaka będącego pierwowzorem kreskówkowej postaci znanej w Polsce jako "Struś Pędziwiatr".

Jak zauważa Reuters, baterie stanowią najdroższy element pojazdów elektrycznych. Tesla dotychczas nie prowadzi jednak samodzielnej ich produkcji - w tzw. Gigafactory w Reno w stanie Nevada akumulatory powstają we współpracy z japońską firmą Panasonic. W połowie czerwca koncern Elona Muska podpisał z firmą nową trzyletnią umowę dotyczącą zamówień i produkcji.

Panasonic nie jest jedynym dostawcą baterii na potrzeby Tesli. Koncern współpracuje w tym zakresie również z południowokoreańskim konglomeratem LG Chem oraz chińską spółką Contemporary Amperex Technology.