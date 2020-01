Tesla ze wzrostem rejestracji samochodów w Chinach mimo spowolnienia na rynku

Tesla odnotowała w grudniu wzrost rejestracji nowych samochodów w Chinach, mimo spowolnienia na tamtejszym rynku. Tym samym amerykańska firma osiągnęła najlepszy wynik od marca - podała w piątek agencja Bloomberga.

W grudniu w ChRL zarejestrowano 6643 egzemplarzy samochodów elektrycznych firmy - wynika z danych chińskiej motoryzacyjnej sieci informacyjnej, która zbiera dane od ubezpieczycieli. W tej liczbie uwzględniono 30 samochodów wyprodukowanych w krajowych zakładach. Pierwsze egzemplarze z fabryki w Szanghaju przekazano pracownikom pod koniec grudnia.

W skali roku Tesla zarejestrowała w Chinach prawie 43 tys. samochodów. To duży wzrost w porównaniu z 2018 rokiem, kiedy osiągnięto wynik ponad 16 tys. Pozytywny rezultat osiągnięto mimo trwającego drugi rok spowolnienia na lokalnym rynku. Dotknęło ono też sprzedaży samochodów elektrycznych. Ma to związek z ograniczeniem przez Pekin dopłat do zakupu nowych aut na baterie.

W czwartym kwartale 2019 roku Tesla globalnie dostarczyła 112 tys. samochodów, a w skali roku 367,5 tys. egzemplarzy.

Pierwsza poza Stanami Zjednoczonymi fabryka Tesli w grudniu 2019 r., dokładnie 357 dni po rozpoczęciu budowy zakładu, rozpoczęła dostawy produkowanego tam Modelu 3. Pierwsze 15 egzemplarzy kupili pracownicy szanghajskiej Gigafactory.

Aby zachęcić tamtejszych klientów firma obniżyła o 16 proc. cenę wyjściową produkowanych w Chinach pojazdów Model 3 do 299,05 tys. juanów (42,9 tys. dolarów) po otrzymaniu chińskich dotacji na pojazdy elektryczne. Obniżenie ceny Modelu 3 jest jedną w wielu modyfikacji w chińskiej polityce sprzedażowej Tesli, która obejmuje również zmiany cen akcesoriów samochodowych i domowych stacji ładowania.

Poza granicami USA po Szanghaju Tesla zamierza rozpocząć produkcję w Niemczech, zakłady w podberlińskim Gruenheide mają zostać otwarte w lipcu 2021 roku.