The Best of Industry 4.0. Oto liderzy przemysłu przyszłości

Podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów nowego konkursu WNP.PL „The Best of Industry 4.0”, pokazującego najnowsze i najciekawsze technologie oraz trendy w polskim Przemyśle 4.0.

The Best of Industry 4.0 to nowa propozycja portalu WNP.PL – dla tych, którzy w polskim przemyśle przecierają szlaki nowoczesności i cyfryzacji produkcji.

Konkurs objął dwie kategorie: fabryki przyszłości – najciekawsze wdrożenia u wiodących producentów, a także najlepsze technologie, produkty, usługi dla nowoczesnego przemysłu.

Uroczystej gali, podczas której poznaliśmy laureatów The Best of Industry 4.0, towarzyszą odbywające się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach liczne wydarzenia poświęcone polskiej gospodarce, przemysłowi i nowoczesnej produkcji: targi TOOLEX, konferencje Przemysł 4.0 i Tech and Job. Na transmisje i relacje z tych wydarzeń zapraszamy do portalu WNP.PL.

Najlepsze praktyki z polskiego przemysłu: innowacyjne technologie i przodujące zakłady produkcyjne

- Produkcja przemysłowa musi się zmieniać - przyspieszająca cyfrowa rewolucja to jeden ze znaków naszych czasów - zaznaczył Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP, podczas uroczystej gali wręczenia nagród w konkursie "The Best of Industry 4.0". - Po to, by pozostać konkurencyjnym, aby się rozwijać, przemysł musi stosować najnowsze technologie, wykorzystywać sztuczną inteligencję oraz autonomiczne urządzenia i roboty współpracujące ze sobą i z człowiekiem w ramach jednego systemu. Dane stanowią paliwo tak rozumianej nowoczesnej produkcji, która jednak musi być także efektywna energetycznie i zrównoważona - przyjazna środowisku i klimatowi - wskazał Wojciech Kuśpik.

Zwrócił przy tym uwagę, że jesteśmy w różnym stopniu świadkami i aktywnymi uczestnikami tej złożonej transformacji, która gruntownie zmienia naszą rzeczywistość i kształtuje przyszłość.

- Jako organizatorzy Konferencji Nowy Przemysł 4.0 i Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX postanowiliśmy te wydarzenia wykorzystać do zaprezentowania dobrych praktyk w polskim przemyśle: innowacyjnych technologii i przodujących zakładów produkcyjnych - podkreślił Wojciech Kuśpik.

- Wobec rozchwianych cen surowców, energii, nadszarpniętych łańcuchów dostaw i wysokich kosztów kapitału innowacje i inwestycje szczególnie dziś wymagają odwagi i kompetencji - zaznaczył Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu WNP.PL, podczas gali.

I wskazał, że firmy wyróżnione w konkursie są wyjątkowe podwójnie.

- Po pierwsze dlatego, iż wprowadzają najnowsze, modelowe rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz najciekawsze technologie wspierające te procesy, a po drugie dlatego, że robią to w tak złożonym i wymagającym dla biznesu czasie - podkreślił Rafał Kerger.

Liderzy przemysłu przyszłości nagrodzeni za innowacyjne podejście do produkcji

Portal WNP.PL wyłonił laureatów The Best of Industry 4.0, bazując na gromadzonej od lat i rozszerzanej codziennie wiedzy o polskim przemyśle, na doświadczeniu dziennikarzy, a także we współpracy z menedżerami produkcji w firmach przemysłowych różnych branż, z dyrektorami fabryk, inżynierami i specjalistami.

W ramach konkursu, wyłonieni zostali laureaci w dwóch uzupełniających się kategoriach. Pierwsza z nich to „Zakład produkcyjny”, druga to „Technologie”.

W pierwszej z kategorii jury wybierało obiekt, placówkę, wytwórnię, gdzie zrealizowano w praktyce ideę „fabryki przyszłości”, implementując technologie Przemysłu 4.0, a przeprowadzony proces cyfryzacji może stanowić wzór, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność i kreatywność.

3M Wrocław

Laureatem The Best of Industry 4.0 w kategorii "Zakład produkcyjny" została firma 3M Wrocław. Na wyróżnienie jury konkursu zasłużyły wdrożenia oparte na technologii uczenia maszynowego i VR w utrzymaniu ruchu, logistyce i szkoleniu.

W SuperHub 3M we Wrocławiu stosowane są innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyzacji i cyfryzacji, które mają na celu optymalizację produkcji, zwiększenie bezpieczeństwa pracy i wsparcie pracowników. Wśród ostatnich wymienić można systemy wizyjne oparte na koncepcji uczenia maszynowego czy centrum szkoleniowe dla operatorów wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

Mennica Polska

Za wykorzystanie autonomicznego systemu decyzyjnego, umożliwiającego sterowanie produkcją, została wyróżniona w konkursie The Best of Industry 4.0 Mennica Polska.

W zakładzie Mennicy Polskiej produkcja planowana jest z użyciem IPOsystemu – pierwszego na świecie systemu cyberfizycznego umożliwiającego samodzielne sterowanie nowoczesnymi fabrykami. Dzięki inteligentnemu i autonomicznemu systemowi zlecenia wykonywane są zgodnie z harmonogramem, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego.

Nowy Styl

Wyróżnienie jury konkursu otrzymała także firma Nowy Styl za kompleksową automatyzację produkcji w zaprojektowanej od podstaw fabryce, wykorzystującej m.in. przemysłowy Internet Rzeczy (IoT).

W pełni zautomatyzowana fabryka firmy Nowy Styl w Jaśle, w której produkowane są meble biurowe, na co dzień do obsługi procesu produkcji potrzebuje tylko 9 osób. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu i systemowi 64 połączone ze sobą maszyny są w stanie realizować bardzo indywidualne zamówienia.

Noyen

Czystość techniczna, dokładność, łatwość wdrożenia myjni przemysłowej opartej na technologii mycia ultradźwiękami to rozwiązania firmy Noyen, które zostały docenione w konkursie The Best of Industry 4.0.

Proces projektowania maszyn w Noyen odbywa się na podstawie wirtualnego modelowania 3D, połączonego z systemem zarządzania cyklem życia produktu. Oprogramowanie zapewnia cyfrową dokumentację wyrobów przedsiębiorstwa jako podstawę dla całościowej strategii rozwoju produktu i łańcucha dostaw.

Polcomm

Kolejny laureat konkursu The Best of Industry 4.0, firma Polcomm wdrożyła innowacyjną technologię wytwarzania węglikowych wymiennych płytek wieloostrzowych do toczenia i frezowania. Dla potrzeb realizacji tego przedsięwzięcia wybudowano nowoczesny, w pełni zautomatyzowany zakład produkcyjny. Kompleksowo zrealizowany projekt pozwala podnieść wydajność przy zmniejszeniu wykorzystania zasobów i oszczędności kosztów.

ZF Automotive Systems Poland

Kolejny laureat The Best of Industry 4.0 - ZF Automotive Systems Poland - w fabryce w Częstochowie wdrożył zintegrowany system Manufacturing Execution System, który śledzi wyroby podczas produkcji pod kątem prawidłowości wykonania; obejmuje całość procesu produkcyjnego. Firma stosuje zaawansowane narzędzia planowania zapotrzebowania materiałowego pozwalające lepiej zarządzać wykorzystaniem komponentów.

Technologie przyszłości w polskim przemyśle wprowadzają na nowy poziom cyfrowej transformacji

W drugiej części konkursu rywalizowali producenci rozwiązań technologicznych (urządzenia, maszyny, instalacje, stanowiska i linie produkcyjne), które wprowadziły ich użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji. Najlepsi zostali laureatami The Best of Industry 4.0 w kategorii "Technologia".

Platforma NAZCA 4.0, APA Group

Wyróżnienie w tej kategorii konkursu otrzymała zgłoszona przez APA Group kompletna platforma Internetu Rzeczy, która umożliwia integrację maszyn, urządzeń i innych systemów przedsiębiorstwa. Celem nadrzędnym takiego działania jest pozyskanie z nich danych i ich dalsze wykorzystanie jako budulca do analiz, również w oparciu o inteligentne algorytmy, tak by decyzje opierały się na wiarygodnych przesłankach.

Astor Innovation Room 4.0

Na uznanie jury zasłużył również showroom fabryki przyszłości - AIR 4.0, wdrożony w fabryce Astor. To kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania Przemysłu 4.0. Jest to centrum pokazowe technologii, laboratorium Fabryki Przyszłości, a także witryna, która ma za zadanie oswajać z technologiami i inspirować do budowania kolejnych innowacyjnych rozwiązań.

IPOsystem, UIBS Teamwork

Autonomiczny system decyzyjny do zarządzania produkcją, autorstwa UIBS Teamwork – który samodzielnie, bez udziału osób dozoru przydzielających prace, steruje nawet najbardziej dynamiczną i zmienną produkcją – również doczekał się wyróżnienia. IPOsystem w czasie rzeczywistym wskazuje wąskie gardła procesów, podejmuje decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych.

SkillWorx, Transition Technologies PSC

Wyróżnienie w kategorii "Technologia" konkursu The Best of Industry 4.0 zdobył także zestaw rozwiązań SkillWorx. To asystent szkoleń i prac technicznych wykorzystujący technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy. Pełni także rolę bazy wiedzy dostępnej za pomocą komend głosowych. Daje możliwość połączenia z ekspertem oddalonym o tysiące kilometrów. Podnosi efektywność i jakość pracy, minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Hololens, Teamtechnik Production Technology

Technologią przyszłości są również wg jury konkursu The Best of Industry 4.0 gogle do zdalnego wsparcia procesów montażu, testów, serwisowania oraz szkolenia, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, obsługujące aplikacje dwu- oraz trójwymiarowe. Będąca w trakcie ciągłego rozwoju technologia Hololens reaguje na naturalne czynności człowieka, takie jak spojrzenie, gesty i komendy głosowe.

Chwytak adhezyjny Schunk

Kolejnym laureatem jest firma Schunk i zgłoszona przez nią, inspirowana biologią, energooszczędna metoda obsługi, ułatwiająca zrównoważone procesy automatyzacji w wielu obszarach. Technologia chwytaków ADHESO opiera się na zasadzie adhezji. Obrabiany detal może być uchwycony i trzymany bez żadnego zewnętrznego źródła energii, a koszty instalacji i odbioru są niewielkie.

W przeciwieństwie do alternatywnych technologii chwytania, technologia ADHESO nie pozostawia żadnych śladów ani pozostałości na obrabianym przedmiocie.

Rexio Drawer, Metal Team

Wyróżniony w konkursie The Best of Industry 4.0 został także kompaktowy, zrobotyzowany system paletowy, zgłoszony przez Metal Team. Wpisuje się on w dominujące trendy technologiczne, tzn. uproszczenie rozwiązań, mobilność, elastyczność oraz łatwość integracji z istniejącym środowiskiem pracy. System idealnie nadaje się do obróbki seryjnej, w której ograniczenie czasu przestoju maszyn do minimum jest kwestią kluczową.

Platforma DBR77

Kompleksowa platforma 3D ułatwiająca procesy robotyzacji, umożliwiająca wykonanie efektywnej digitalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, również została wyróżniona w konkursie The Best of Industry 4.0. Dzięki pracy na Platformie o połowę skraca się czas przygotowania projektu, a koszty wdrożenia robotyzacji bądź automatyzacji zmniejszą się o 20 proc. Platforma oferuje też narzędzia analizy operacyjnej, finansowej oraz inwestycyjnej projektu.