The Dust chce zamieszać na rynku gier własnymi produkcjami

Stabilny i konsekwentny wzrost sprzedaży gier, przy znaczącym udziale produkcji własnych do końca 2028 roku - to cel biznesowy spółki The Dust.

Notowany na NewConnect producent gier The Dust opublikował strategię rozwoju na lata 2023-2028.

Celem strategicznym spółki jest globalny sukces w segmencie AA (wydawnictw średniobudżetowych), dzięki produkcji gier opartych na własnym, unikatowym pomyśle na fabułę, rozgrywkę i mechanikę gry (IP).

Natomiast celem biznesowym jest stabilny i powtarzalny wzrost sprzedaży gier przy znaczącym udziale self-publishingu do końca 2028 roku.

- Aby zbudować silną i stabilną pozycję rynkową, postawiliśmy sobie za cel produkcję przynajmniej jednej gry, której sprzedaż przekroczy 1 mln sztuk w okresie roku od premiery, a prawa własności intelektualnej do tej gry pozostaną w grupie - komentuje Jakub Wolff, prezes The Dust.

- Aby jak najbardziej urealnić realizację celu strategicznego, będziemy produkować tytuły w różnych kategoriach. W początkowym etapie rozwoju nowo powstałe studia zależne będą działać we współpracy z wydawcami, aby w późniejszym, już dojrzałym okresie działalności, przechodzić na realizację produkcji i sprzedaży w modelu self publishing - dodaje CEO The Dust.

- Tak jak inne podmioty na rynku, widzimy największy potencjał w self publishingu. Model jest celem, który zdefiniowaliśmy już w założeniach strategicznych w 2020 roku. Jednak w pierwszej kolejności kluczowe było zdobycie wiedzy i przygotowanie się do zaimplementowania najlepszych rozwiązań oraz standardów rynkowych, aby z sukcesem wdrożyć ten model w całej grupie - uzupełnia Jakub Wolff.

The Dust jest producentem gier na komputery PC i konsole. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych - aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary - "The Inquisitor". Notowana na New Connect od kwietnia 2018 roku. Głównym udziałowcem jest My&My Friends SA (24,9 proc. kapitału i 39,9 proc. głosów na WZA).