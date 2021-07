Thorium Space i Łukasiewicz wystrzelą satelity dzięki NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie dla projektu SUBCOM złożonego przez Thorium Space, start-up tworzący nowatorskie rozwiązania dla przemysłu kosmicznego oraz Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, warszawski instytut badawczy działający w branży lotniczej i kosmicznej. Konsorcjum zajmie się rozwojem systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych. Zwieńczeniem prac będzie umieszczenie na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) mini-konstelacji trzech satelitów w standardzie cubesat wyposażonych w moduły retransmisyjne.

W czerwcu 2021 roku Thorium Space znalazło się na liście najbardziej innowacyjnych startupów kosmicznych, wyłonionych spośród ponad 2 tys. firm z całego świata. To jedyna firma w zestawieniu, która zajmuje się łącznością (Advance Space Communication).Udział Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w projekcie SUBCOM to kolejny przykład praktycznego wykorzystania opracowywanych technologii kosmicznych. Instytut rozwija współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną – do tej pory wziął udział w 20 projektach ESA w dziedzinie napędów kosmicznych i technologii rakietowych, będąc liderem w 14 z nich.W ostatnich latach zrealizowano także 3 projekty w tym obszarze w ramach programów Komisji Europejskiej. Instytut wziął udział w 4 projektach dotyczących napędów satelitarnych i rakietowych finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Bliska współpraca z przemysłem ma na celu wdrożenie wyników prac B+R w postaci technologii i produktów na krajowym i europejskim rynku kosmicznym.