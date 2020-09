TikTok ma trudności z zablokowaniem niepożądanego nagrania

TikTok walczy z rozpowszechnianiem nagrania przedstawiającego samobójstwo, które na platformie pojawiło się w ciągu minionego weekendu. Mimo wysiłków administracji serwisu użytkownicy wciąż donoszą o pojawianiu się kopii wideo - podaje serwis Gizmodo.

W ocenie serwisu problemy platformy poddają w wątpliwość skuteczność deklarowanych działań w zakresie moderacji treści.

Rzecznik TikToka w rozmowie z magazynem "Forbes" potwierdził, że materiał przedstawiający samobójstwo pojawia się na platformie od niedzielnego wieczora. Film oryginalnie był transmitowany na Facebooku, co potwierdzili przedstawiciele tego koncernu, dodając, że klip po raz pierwszy pojawił się tam miesiąc temu.

Materiał narusza wytyczne dotyczące społeczności TikToka. Firma podjęła działania zmierzające do jego usunięcia z platformy, opierające się w dużej mierze na zastosowaniu moderacji wspieranej przez algorytmy - pisze Gizmodo. Działają one w sposób zbliżony do sztucznej inteligencji Facebooka i Twittera, która w serwisach tych również odpowiedzialna jest za wyłapywanie nieregulaminowych treści.

Według rzecznika TikToka cytowanego m.in. przez serwis The Verge, konta angażujące się w rozpowszechnianie nagrania są blokowane na platformie w dużej mierze dzięki zgłaszaniu klipu przez innych użytkowników platformy. Firma zapewnia również, że wszystkim osobom, które mają myśli samobójcze, TikTok oferuje z poziomu aplikacji bezpośredni dostęp do telefonu ratunkowego - numer można znaleźć w Centrum Wsparcia TikToka.

Gizmodo podkreśla, że to nie pierwszy raz, kiedy chińska platforma boryka się z podobnymi problemami. W lutym tego roku 19-latek podjął transmisję własnego samobójstwa w aplikacji, a zespół moderacji TikToka miał według doniesień serwisu The Intercept czekać aż trzy godziny z powiadomieniem stosownych organów o zdarzeniu.

We wtorek Komisja Europejska ogłosiła, że TikTok dołącza do unijnego kodeksu przeciwko mowie nienawiści i tym samym zobowiązuje się do blokowania określonych treści w ślad za Facebookiem, Twitterem czy YouTubem.

Platforma wideo TikTok cieszy się dużą popularnością przede wszystkim wśród młodzieży. Aplikacja do montażu, rozpowszechniania i przeglądania krótkich filmików jest własnością chińskiego start-upu ByteDance.