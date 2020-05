TikTok oskarżany przez organizacje obywatelskie w USA o naruszanie prywatności dzieci

20 organizacji obywatelskich oskarża TikToka o naruszanie prawa ochrony prywatności dzieci obowiązującego w USA oraz postanowień ugody zawartej z Federalną Komisją Handlu (FTC) w tej sprawie - donosi dziennik "Financial Times".

Według organizacji, wśród których znajdują się m.in. Kampania na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Reklam (Campaign for a Commercial-Free Childhood), Centrum dla Demokracji Cyfrowej (Center for Digital Democracy) i Centrum Informacji Prywatności Elektronicznej (Electronic Privacy Information Center), popularna platforma wideo narusza postanowienia ugody z FTC zawartej w 2019 roku oraz akt COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Reguluje on kwestie przetwarzania danych osobowych nieletnich w internecie oraz ich wykorzystanie m.in. do celów marketingowych.

TikTok - jak przypomina "FT" - należy do chińskiego start-upu ByteDance. W lutym firma została ukarana grzywną w wysokości 5,7 mln za nielegalne gromadzenie danych osób nieletnich. Organizacje skarżące TikToka do FTC twierdzą, że "ponad rok później TikTok wciąż nie usunął nielegalnie zgromadzonych danych na temat użytkowników poniżej 13 roku życia i nadal zbiera informacje dot. nieletnich bez powiadomienia i uzyskania zgody ze strony rodziców".

Zdaniem występujących przeciwko platformie organizacji, TikTok nadal nie wdrożył odpowiednich mechanizmów uzyskiwania zgody rodziców na przetwarzanie danych ich dzieci. W aplikacji nie ma również funkcji pozwalających rodzicom na usunięcie już zgromadzonych danych osobowych, co stanowi naruszenie przepisów COPPA dotyczących zgody na przetwarzanie danych.

Według dziennika TikTok jeszcze nie zapoznał się z zarzutami organizacji. W przesłanym gazecie oświadczeniu firma stwierdziła, że "traktuje prywatność poważnie i jest zaangażowana w działania mające zapewnić bezpieczeństwo TikToka jako społeczności rozrywkowej dla użytkowników".

"Financial Times" przypomina, że w ubiegłym miesiącu liczba pobrań TikToka na całym świecie przekroczyła 2 mld (dane Sensor Tower). W pierwszym kwartale tego roku aplikacja została pobrana ponad 315 mln razy z oficjalnych kanałów dystrybucji oprogramowania na Androida i iOS, co stanowi kwartalny rekord w branży aplikacji mobilnych.