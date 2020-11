TikTok pozwoli rodzicom kontrolować aktywność dzieci w serwisie

TikTok poinformował, że rozszerzy dotychczasowe narzędzia umożliwiające rodzicom kontrolowanie aktywności ich dzieci w serwisie, w tym pozwoli im np. decydować o tym, jakie treści dzieci mogą wyszukiwać na platformie i których użytkowników mogą obserwować.

TikTok przedstawił usługę kontroli rodzicielskiej jeszcze na początku roku, umożliwiając rodzicom połączenie swoich kont w serwisie z kontami dzieci oraz ustawienie wytycznych dotyczących prywatności profili. Teraz komunikator poinformował, że postanowił rozszerzyć funkcję i udostępnić rodzicom dodatkowe narzędzia do monitorowania zachowania dzieci w sieci, w tym umożliwić im kontrolowanie, do jakich treści niepełnoletni użytkownicy serwisu mogą mieć dostęp.

Jak poinformował TikTok na swoim blogu internetowym, dzięki nowym funkcjonalnościom rodzice będą mogli teraz zdecydować, jakie materiały, hasztagi czy nagrania, ich dziecko będzie mogło wyszukiwać na platformie oraz których użytkowników będzie mogło obserwować. Opiekunowie będą mogli również ograniczyć liczbę godzin, które dziecko spędza w sieci, a także zablokować publikowanie przez nie tych treści, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe np. zdjęć lub nagrań. Rodzice będą mieli również możliwość zdecydowania o tym, kto będzie mógł komentować posty zamieszczane przez nieletniego i czy będą to wszyscy użytkownicy serwisu, czy jedynie znajomi dziecka lub też czy komentarze zostaną zupełnie wyłączone. Możliwe będzie również odgórne ustawienie profilu jako prywatnego, czyli takiego, do którego wgląd będą miały jedynie wybrane osoby lub publicznego, czyli otwartego dla wszystkich internautów. Nowe narzędzia pozwolą rodzicom decydować również o tym, kto będzie mógł wysłać prywatną wiadomość do dziecka; możliwe będzie również całkowite wyłączenie skrzynki.

"Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo nieletnich użytkowników, już wcześniej wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenia takie, jak np. automatyczne filtrowanie prywatnych wiadomości dla kont należących do osób poniżej 16 r.ż. - mogły je wysyłać jedynie osoby obserwujące konto oraz wyłączona została możliwość przesyłania zdjęć i filmów. Teraz postanowiliśmy jeszcze bardziej rozszerzyć usługę kontroli rodzicielskiej i zapewnić rodzicom większy nadzór nad działaniami ich dzieci w serwisie, tak żeby zapewnić rodzinom dobre doświadczenie na TikToku" - poinformowała na stronie internetowej firma.

TikTok należy do chińskiego koncernu ByteDance. komunikator umożliwia publikowanie, edytowanie i wysyłanie krótkich materiałów wideo.