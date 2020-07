TikTok przeznaczy 70 mln dolarów na rzecz europejskich twórców

TikTok poinformował, że powołał w Europie fundusz w wysokości 70 mln dolarów. Serwis chce w ten sposób wesprzeć europejskich twórców internetowych oraz przyciągnąć nowe talenty. Podobny fundusz, opiewający na 200 mln dolarów, powstał wcześniej w Stanach Zjednoczonych.

Jak informuje brytyjska stacja BBC, po raz pierwszy TikTok zdecydował się przeznaczyć środki na wsparcie europejskich twórców. Powołany właśnie fundusz opiewa na 70 mln dolarów i ma zapewnić pomoc finansową utalentowanym użytkownikom serwisu. Popularny komunikator społecznościowy, który umożliwia użytkownikom publikowanie krótkich, kilkunastosekundowych filmików wideo, zapewnia, że chce w ten sposób "wesprzeć ambitnych twórców", zatrzymać przy sobie dotychczasowe talenty oraz przyciągnąć nowe.

"Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób zapewnić im dodatkowe środki do życia" - poinformowała firma w oświadczeniu.

Wcześniej korzystający z platformy twórcy mogli zarabiać głównie na streamingu i partnerstwie z markami.

Podobny fundusz TikTok powołał na początku lipca w Stanach Zjednoczonych, gdzie opiewa on na sumę 200 mln dolarów. Koncern zapowiada już jednak, że w ciągu najbliższych trzech lat zamierza go zwiększyć do 300 mln dolarów.

"Chcemy dać młodym twórcom możliwość przekucia ich talentów w karierę" - zapewnia kierownictwo komunikatora.

Tymczasem ogłoszenie przez TikToka wieści o funduszu zbiegło się z pogłoskami o tym, że amerykańska administracja zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu korzystania z komunikatora na terytorium USA, tłumacząc to względami bezpieczeństwa narodowego. Waszyngton zarzuca należącej do chińskiego koncernu ByteDance firmie, że ta może przekazywać dane amerykańskich użytkowników władzom w Pekinie.

TikTok to nie jedyny serwis społecznościowy, który chce umożliwić twórcom monetyzowanie treści. I tak, należący do Facebooka Instagram uruchomił nowy serwis internetowy o nazwie Reels, który podobnie jak TikTok umożliwia użytkownikom nagrywanie, edytowanie i publikowanie 15-sekundowych filmów. Facebook zaoferował twórcom z TikToka pieniądze za przejście do Reels.

Z kolei YouTube, powołał niedawno fundusz w wysokości 100 mln dolarów, żeby wesprzeć czarnoskórych twórców.