TikTok stara się opanować narastające obawy wśród kadry i partnerów

TikTok stara się opanować obawy narastające wśród pracowników, reklamodawców i partnerów wobec zbliżającego się terminu potencjalnego zamknięcia usługi w USA. Zarazem popularność platformy nadal rośnie - odnotowują w piątek media.

Według agencji Bloomberga partnerzy TikToka masowo modyfikują umowy z serwisem, aby zabezpieczyć się przed potencjalnym wyłączeniem platformy w połowie września, tak by otworzyć sobie drogę np. do przeniesienia się na konkurencyjne usługi, jak Instagram Reel. Obaw nie kryją także pracownicy spółki niepewni o przyszłość swoich dochodów w dobie kryzysu związanego z trwającą pandemią COVID-19.

Firma stara się tłumić te niepokoje m.in. oferując partnerom gwarancje rekompensaty w razie przerwy w dostępie do usługi, a także zwiększając częstotliwość wirtualnych sesji umożliwiających szeregowym pracownikom zadawanie pytań kierownictwu. Obecnie spotkania te odbywają się co tydzień, a nie jak wcześniej - raz na miesiąc. TikTok uruchomił także swoją największą do tej pory kampanię reklamową w amerykańskim radiu, telewizji oraz na platformach społecznościowych, w której prezentuje się jako pozytywny element krajobrazu medialnego.

Szefostwo TikToka w USA uspokaja osoby niepewne o przyszłość, wskazując na przykład Indii. W następstwie napięć granicznych z Chinami rząd Narendry Modiego jeszcze w czerwcu podjął szerokie działania przeciwko aplikacjom z ChRL. Na liście programów zablokowanych na gruncie bezpieczeństwa narodowego znalazł się m.in. TikTok. Mimo to spółka należąca do chińskiego ByteDance nie przeprowadziła dotychczas zwolnień - podkreślają. Szefowa TikToka na USA, Kanadę, Nową Zelandię i Australię, Vanessa Pappas, zapewnia, że firma widzi przed sobą "liczne drogi" i pozostanie w Stanach Zjednoczonych niezależnie od gróźb administracji.

Według Waszyngtonu popularny wśród amerykańskiej młodzieży TikTok może być narzędziem w rękach Pekinu służącym do pozyskiwania przez chiński wywiad danych nt. obywateli USA. Powołując się na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, urzędujący prezydent Donald Trump na początku sierpnia wydał rozporządzenie wykonawcze, w myśl którego aplikacja wideo ma zostać zablokowana w kraju, o ile jej lokalny oddział nie zostanie wykupiony przez amerykański podmiot. Miałoby to nastąpić do 15 września.

Zainteresowanie przejęciem TikToka w USA oficjalnie wyraził już m.in. koncern Microsoft. Według relacji osób zbliżonych do sprawy w negocjacjach biorą też udział Twitter i Oracle - przypomina Bloomberg.

Agencja wskazuje, że mimo niepewności i oskarżeń wysuwanych przez administrację Trumpa popularność TikToka w USA stale rośnie. Podczas gdy wiele innych spółek (również z branży technologicznej, jak IBM) zostało zmuszonych do przeprowadzenia masowych redukcji i poszukiwania oszczędności, TikTok nie nadąża z rekrutacją. Jeszcze w kwietniu aplikacja przekroczyła też próg 2 mld pobrań. Przekłada się to na gwałtowny wzrost przychodów.

Globalna siedziba platformy należącej do chińskiej spółki ByteDance mieści się w Los Angeles. W całych Stanach Zjednoczonych TikTok zatrudnia 1500 pracowników, z czego ponad 1000 przyjęto w ciągu tego roku - wielu już po wybuchu pandemii. Wobec stale rosnącego zainteresowania spółka zapowiadała wcześniej w tym roku zamiar przyjęcia dodatkowych 10 tys. osób i uruchomienia dodatkowych biur w USA. Plany te zostały czasowo wstrzymane wobec groźby blokady aplikacji w kraju.