TikTok wprowadza zdalną kontrolę rodzicielską w aplikacji

TikTok wprowadził nowy model kontroli rodzicielskiej. Tryb "family safety" pozwala opiekunom na ściślejsze śledzenie poczynań dziecka w aplikacji, a także zdalne wyłączanie i włączanie niektórych jej funkcji - podało BBC.

Nowa funkcja pozwala rodzicom na połączenie ich konta z kontami dzieci za pomocą kodu QR. Wśród narzędzi kontroli znalazł się tryb ograniczony, po włączeniu którego program próbuje odfiltrować niewłaściwe treści. Możliwe jest też zablokowanie lub ograniczenie opcji wysyłania wiadomości oraz kontrola maksymalnego czasu spędzanego codziennie w aplikacji.

Te funkcje kontroli rodzicielskiej były dostępne w aplikacji już wcześniej, jednak wymagały dokonywania zmian bezpośrednio na telefonie dziecka i wprowadzenia hasła, które musi być zmieniane co 30 dni.

Wymaganiem założenia konta TikTok jest ukończenie 13 roku życia, choć stworzonej przez Chińczyków aplikacji używa wiele osób w młodszym wieku. Z niedawnego badania brytyjskiego regulatora Ofcom wynika, że TikToka używa ok. 13 proc. wszystkich dzieci w wieku 12-15 lat. W porównaniach rok do roku to wzrost o ok. 8 proc.

BBC przypomniało, że śledztwo dziennikarskie serwisu z zeszłego roku ujawniło przypadki, gdy celebryci z TikTok naciskali na dzieci i nastolatki, by te kupowały przedmioty za prawdziwe pieniądze. W zamian dzieci otrzymywać miały prywatne kontakty do internetowych osobistości. Po doniesieniach BBC TikTok zmienił te funkcję aplikacji na dostępną jedynie dla dorosłych.