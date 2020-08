TikTok wybrał firmę, której sprzeda amerykański oddział

TikTok może ogłosić, kto kupi amerykański oddział firmy nawet we wtorek - informuje serwis CNBC. Według źródeł stacji, chińska platforma wybrała już firmę, która odkupi część biznesu odpowiedzialną za rynki w USA, Nowej Zelandii i Australii.

Faworyci rywalizacji o wykup TikToka to Microsoft w ramach wspólnej oferty z gigantem handlowym Walmart, a także grupa Oracle. Cena, za którą TikTok planuje odsprzedać amerykańskim podmiotom swój oddział w USA, będzie wahać się od 20 do 30 mld dolarów - podaje stacja.

Choć TikTok dokonał już wyboru oferenta, sfinalizowanie transakcji może zostać opóźnione przez nowe zasady eksportu technologii, które wprowadził w piątek rząd w Pekinie. Uzupełniona lista obostrzeń eksportowych dotyczy m.in. sztucznej inteligencji wykorzystywanej przez algorytmy TikToka.



Czytaj też: TikTok wycenił oddział w USA

Firma ByteDance, do której należy platforma, w wydanym w związku z decyzjami Pekinu oświadczeniu poinformowała, że przed sprzedażą amerykańskiego oddziału TikToka będzie musiała uzyskać od strony rządowej specjalne pozwolenie na przeprowadzenie tej transakcji.

Dziennik "New York Times" komentuje, że jeśli Pekinowi uda się zablokować wykup TikToka przez amerykańską firmę, będzie to stanowiło cios wymierzony w administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, która zostanie zmuszona do zablokowania aplikacji w USA, co z kolei przełoży się na znaczne niezadowolenie ze strony grupy ok. 100 mln użytkowników TikToka w Stanach Zjednoczonych. Wycofanie TikToka z dystrybucji w dwóch największych sklepach z oprogramowaniem na smartfony, które należą do amerykańskich koncerów Google i Apple, może również przynieść kolejną krytykę decyzji prezydenta, a nawet pozwy - spekuluje gazeta.