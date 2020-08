TikTok wycenił oddział w USA; do grona nabywców chce wejść Walmart

TikTok wycenił swój oddział odpowiedzialny za rynek USA na 30 mld dolarów. Do grona nabywców platformy obok Microsoftu chce dołączyć potentat handlu detalicznego Walmart - informuje dziennik "Wall Street Journal".

Nowojorska gazeta ocenia wejście Walmarta do rywalizacji o wykup TikToka jako zaskoczenie. Transakcja, która zakończy się przejęciem amerykańskiego oddziału platformy należącej do chińskiego start-upu ByteDance przez podmiot z USA, musi zostać sfinalizowana do 15 września. W przeciwnym wypadku, jak zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, TikTok może zostać zablokowany w całym kraju.

ByteDance oddział TikToka przeznaczony do wykupu wyceniło na około 30 mld dolarów. Według "WSJ" podmioty, które zgłosiły chęć przejęcia TikToka, nie planują zapłacić takiej kwoty za platformę do dzielenia się krótkimi filmami wideo; wcześniej w sierpniu Twitter, który również chciał wykupić TikToka, miał według źródeł dziennika oferować w ramach transakcji kwotę 10 mld USD.

Walmart może podejść do wykupu TikToka wspólnie z Microsoftem w ramach transakcji wiązanej - twierdzą rozmówcy "Wall Street Journala". Gigant handlu pierwotnie dyskutował o planach wspólnej transakcji z koncernem Google oraz grupą inwestycyjną SoftBank z Tokio. Rozmowy z Google'em miały toczyć się jeszcze w tym tygodniu, jednakże zakończyły się niepowodzeniem - pisze "WSJ" powołując się na informacje swych źródeł.

Przedstawiciele Walmartu cytowani przez dziennik oceniają, że możliwa współpraca z Microsoftem przy wykupie TikToka powinna spełnić warunki stawiane przez amerykańską administrację w kwestii przejęcia platformy przez podmiot amerykański. W przeciwieństwie do wielu firm technologicznych, jak wskazuje "WSJ", Walmart ma bliskie związki z obecną ekipą prezydencką.

Prezes Walmartu Doug McMillon był wielokrotnie goszczony w Białym Domu, a sam prezydent Trump chwalił jego firmę za pomoc w walce z pandemią koronawirusa, m.in. w zakresie przeprowadzania testów.