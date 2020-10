TikTok zatrudni 3 tysiące inżynierów, by wejść na nowe rynki

TikTok w ciągu najbliższych trzech lat zamierza zatrudnić około 3000 inżynierów, głównie z Europy, Kanady i Singapuru. Firma planuje rozszerzyć działalność na nowe rynki, w tym m.in. Azję Południowo-Wschodnią.

Rzecznik TikToka zapowiedział, że w ramach wspierania dalszego rozwoju aplikacji, TikTok zamierza zatrudnić dodatkowych specjalistów.

"W najbliższych latach planujemy zatrudnić inżynierów przede wszystkim z Kanady, Europy, Singapuru oraz USA" - powiedział rzecznik firmy. Jak dodał, nowe etaty powstaną również w Stanach Zjednoczonych, które pozostaną jednym z głównych centrów inżynieryjnych platformy.

W tej chwili TikTok poza Chinami zatrudnia niemal tysiąc inżynierów. Połowa z nich pracuje w amerykańskiej siedzibie firmy w Mountain View w Kalifornii. Jak informuje Agencja Reutera, właściciel komunikatora - pekińska spółka ByteDance - planuje zainwestować miliardy dolarów i przyciągnąć setki pracowników do pracy w Singapurze, który został wybrany na siedzibę koncernu w Południowo-Wschodniej Azji.

Według ekspertów działania platformy wskazują na to, że komunikator nie zrezygnował z planów ekspansji mimo swojej niepewnej sytuacji rynkowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Na początku sierpnia prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące ByteDance do sprzedaży amerykańskiego oddziału TikToka podmiotowi z USA. Zdaniem amerykańskiej administracji aplikacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, ponieważ gromadzi bardzo duże ilości danych na temat Amerykanów, które następnie mogłyby być wykorzystane w celach wywiadowczych przez służby ChRL. TikToka chciało wykupić konsorcjum Grupy Oracle i Walmartu. Umowa ws. częściowego przejęcia firmy oraz utworzenia nowej spółki TikTok Global nie została jednak na razie sfinalizowana, ponieważ ByteDance odmówił sprzedaży większości udziałów.

4 listopada amerykański sąd wyda wyrok odnośnie tego, czy administracja rządowa otrzyma zgodę na zablokowanie dystrybucji programu w sklepach z aplikacjami mobilnymi należących do koncernów Google i Apple. ByteDance ostrzega, że jeśli sąd przychyli się do wniosku agencji rządowych USA, to korzystanie z komunikatora stanie się praktycznie niemożliwe.

Dzisiaj z chińskiego serwisu do obróbki, udostępniania i przeglądania krótkich nagrań wideo w Stanach Zjednoczonych korzysta około 100 mln osób.