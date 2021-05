TIM z kolejnym rekordem przychodów. Sprawdzają się alternatywne modele sprzedaży

Grupa Kapitałowa TIM w pierwszym kwartale 2021 roku miała kolejny rekord miesięcznych przychodów.

Kwartał jak całe półrocze

W I kw. 2021 roku wzrost kosztów operacyjnych Grupy TIM był znacząco niższy od wzrostu przychodów ze sprzedaży (9,7 proc. vs 14,3 proc. r/r). Pozwoliło to na wzrost skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej o ponad 161 proc., do 19 mln zł, a więc do poziomu po całym I półroczu 2020 roku. W efekcie skonsolidowana EBITDA ( zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji) wzrósł w ujęciu rocznym blisko dwukrotnie (z 12,5 mln zł do 24,7 mln zł), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 13,5 mln zł (+2398,7 proc. r/r).– Na poziomie jednostkowym w TIM S,A oprócz dynamicznego wzrostu skali działalności handlowej, obserwowaliśmy poprawienie marżowości sprzedaży. W rezultacie pozwoliło to na wygenerowanie EBITDA w wysokości 16,2 mln zł (+110 proc. r/r) – komentuje Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy spółki TIM.Spółka TIM, po latach tworzenia sieci hurtowni elektrycznych, zdecydowała się na zmianę modelu działania i postawienie na handel online. Jesienią 2011 roku, po nabyciu przez spółkę większości udziałów w Marketeo.com SA (dziś: Rotopino.pl SA) powstała Grupa Kapitałowa TIM. Obecnie tworzą ją: TIM S.A. - największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce, prowadzący e-sklep TIM.pl; 3LP S.A. - jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, oferujące zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-commerce - firma powstała z dotychczasowego działu logistyki TIM.