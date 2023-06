Titan dołączył do Titanica, bo był jednym wielki eksperymentem

Podwodny świat, groźny niczym kosmos, wymaga doskonałego sprzętu i myślenia poza utartymi schematami. Tak działała - aż do katastrofy batyskafu Titan - firma OceanGate Expeditions i jej współzałożyciel Stockton Rush.

Zdaniem współzałożyciela OceanGate eksploracja podmorska jest równie ważna jak podbój kosmosu. Stockton Rush był pasjonatem innowacji i przełamywania barier.

OceanGate oferowała podróże na głębokość niemal 4 km, by zobaczyć wrak Titanica.

Wytrzymałość batyskafu budziła wątpliwości już przed jego pierwszą ekspedycją. Uczestnicy pechowej wyprawy zaakceptowali warunki wskazujące na jej eksperymentalny charakter.

- Nadejdzie czas, gdy ludzie będą latać w kosmos za znacznie mniejsze pieniądze i bardzo regularnie. Myślę, że to samo stanie się ze schodzeniem pod wodę. To będzie dużo tańsze i bardziej dostępne - mówił kilkanaście miesięcy temu Stockton Rush, prezes OceanGate, w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS.

Ocean był jego pasją, ale była to… druga pasja. Bo najpierw Stockton marzył o lataniu: studiował inżynierię kosmiczną, pracował jako pilot. W wieku 19 lat był najmłodszym lotnikiem transportowym. Planował lot na Marsa, by postawić stopę na Czerwonej Planecie jako pierwszy człowiek.

W rozmowie z dziennikarzem amerykańskiego „The New York Times” przyznał jednak, że tego typu wyprawa jest niemożliwa i założył w 2009 roku firmę, która zamiast w niebo – skierowała się pod wodę. Co ciekawe, współzałożycielem OceanGate Expeditions był Amerykanin argentyńskiego pochodzenia Guillermo Söhnlein, biznesmen również związany z przedsięwzięciami kosmicznymi – stworzył Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kosmicznych.

OceanGate, czyli Brama Oceanu, miała zajmować się podwodną eksploracją i podwodną turystyką z użyciem batyskafów. W wywiadzie dla CBS Stockton Rush mówił: - Zaczynałem z częściowo zbudowaną przez siebie domowym sposobem łodzią podwodną. Potem założyłem firmę i kupiłem łódź podwodną, którą bardzo zmodyfikowaliśmy, wiedząc już, czego chcemy.

Podwodne zainteresowania miały być pomysłem na świetny biznes

Łodzi podwodnych było kilka: Antipodes, Cyklop 1 i Titan. Nazywany początkowo Cyklopem 2 Titan był łodzią eksperymentalną, a zatem potencjalnie niebezpieczną dla swoich pięciu pasażerów. Mógł zanurzać się na głębokość do 4000 metrów i przebywać pod wodą do 96 godzin. 10-tonową łodzią sterowano za pomocą kontrolera z konsoli do gier.

Zbudowany z włókna węglowego i tytanu miał mniej niż siedem metrów długości, a przed sobą jasno wyznaczony cel. Jak tłumaczył Rush: - Ocean to przerażające miejsce (…). To, co chciałem zrobić z moją firmą, to zainteresować ludzi oceanem, odkrywać ocean i to, co w nim się znajduje (…) Ludzie są tak bardzo zachwyceni Titanikiem, że zanurzenie do niego stało się koniecznością.

Jak dodawał, na całym świecie w języku angielskim najbardziej znane są trzy wyrazy. Obok słów: „Coca-Cola” i „God”, to właśnie „Titanic”. Fascynacja pasażerskim statkiem, który zatonął na Atlantyku w 1912 roku wraz z większością swoich pasażerów, była napędzana czasem. Zdaniem ekspertów – o czym informowała brytyjska telewizja BBC – możliwość odwiedzenia wraku Titanica, na przykład w celach naukowych, szybko się skończy, bo bakterie tworzące rdzę szybko go niszczą. Spoczywający na głębokości około 3800 metrów wrak ma przed sobą – w ocenie specjalistów – mniej niż 20 lat.

Projekt OceanGate siłą rzeczy musiał więc przyciągnąć uwagę – nie tylko mediów, ale przede wszystkim klientów. I to bardzo bogatych klientów, bo początkowo zapowiadana cena 105 129 dolarów za udział w jednej misji – co miało odpowiadać cenie biletu pierwszej klasy na Titanica powiększonej o inflację – szybko wzrosła do 250 tys. dolarów.

Pierwsze podwodne ekspedycje zaplanowano na 2018 rok, ale zostały przełożone, gdy w Titana uderzył piorun, doprowadzając do zwarcia. Kolejne próby były przekładane aż do lipca 2021 roku. Po drodze pojawiały się głosy, że podwodne zanurzenie Titanem niesie ze sobą ryzyko większe niż powinno.

Co było przyczyną tragedii Titana? Ryzyko wkalkulowane w eksperyment, zaniedbania czy oszczędności?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa za portalem "The New Republic", już w 2018 r. David Lochridge, dyrektor firmy odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów, został zwolniony, gdy nie wydał zgody na testy Titana z udziałem załogi. Lochridge twierdził, że bezzałogowe testy mniejszego prototypu łódki wykazały wady konstrukcji i podatność materiału na uszkodzenia na dużej głębokości.

Jak informuje PAP, stowarzyszenie Marine Technology Society wysłało też do OceanGate list ostrzegający, że eksperymentalna konstrukcja łodzi z włókna węglowego i tytanu oraz odmowa poddania się branżowym standardom i wytycznym rodzi obawy o możliwą katastrofę.

W odpowiedzi firma ogłosiła, że współpracuje m.in. z Uniwersytetem Waszyngtońskim, Boeingiem i Marshall Space Flight Center w NASA, by mieć pewność, że batyskaf jest wystarczająco wytrzymały, by przetrwać podróż w morskie głębiny. Ale instytucje te twierdzą dziś, że nie uczestniczyły w pracach nad projektem.

Równocześnie pasażerowie biorący udział w wyprawach musieli podpisać umowę, w której zostali poinformowani o eksperymentalnym charakterze batyskafu i braku jakichkolwiek certyfikacji oraz zrzekali się prawa do pozywania firmy w związku z możliwą śmiercią lub obrażeniami.

- Jeśli nie przełamujesz schematów, nie wprowadzasz innowacji. Jeśli działasz w znanym ci środowisku, tak jak większość producentów związanych ze sprzętem podwodnym, to nie pokonujesz schematów. Dla mnie im więcej ich przełamiesz, tym bardziej jesteś innowacyjny - tłumaczył Stockton Rush w CBS.

Do tej pory wydawało się to potwierdzone kolejnymi udanymi misjami – aż do minionej niedzieli, gdy Titan zaginął u wybrzeży południowo-wschodniej Kanady. Załoga monitorującej podwodną wyprawę nawodnej jednostki Polar Prince utraciła kontakt z batyskafem godzinę i 45 minut po tym, gdy pojazd zaczął się zanurzać, by obejrzeć wrak Titanica. Proces schodzenia miał potrwać 2,5 godziny, zaś cała podróż około 9 godzin. Na pokładzie batyskafu był m.in. Rush.

Titan nie miał, jak się okazało, tytanicznej odporności na głębokość i ciśnienie

Trwająca kilka dni akcja poszukiwawcza zakończyła się w czwartek, 22 czerwca, gdy zdalnie sterowany pojazd podwodny odkrył szczątki Titana ok. 500 metrów od wraku Titanica. - Te szczątki wskazują na katastrofalną utratę kadłuba ciśnieniowego (...), na katastrofalną implozję - powiedział kontradmirał John Mauger z amerykańskiej Straży Wybrzeża.

Po informacji o znalezieniu podwodnych szczątków OceanGate wydała oświadczenie: „Uważamy teraz, że nasz dyrektor generalny Stockton Rush, Shahzada Dawood i jego syn Suleman Dawood, Hamish Harding i Paul-Henri Nargeolet, niestety zginęli. Ci ludzie byli prawdziwymi odkrywcami, którym przyświecał wyraźny duch przygody i głęboka pasja do odkrywania i ochrony światowych oceanów. Nasze serca są z tymi pięcioma duszami i każdym członkiem ich rodzin w tym tragicznym czasie. Opłakujemy utratę życia i radość, jaką przynieśli wszystkim, których znali”.

Strona internetowa firmy OceanGate Expeditions właśnie zniknęła z sieci.