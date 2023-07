To będzie bat na hejt w mediach społecznościowych. Wkrótce nowe prawo

Media społecznościowe nie zrobiły wystarczająco dużo w kwestii moderacji treści podczas zamieszek we Francji, powiedział Thierry Breton, unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego. Podobnego zdania jest francuski prezydent Emmanuel Macron.

Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton szczególnie zwrócił uwagę na takie aplikacje jak TikTok i Snapchat.

Francuski Emmanuel prezydent Macron uważa, że treści przekazywane za pośrednictwem platform między młodymi ludźmi zachęcały ich do agresywnych zachowań i są jedną z przyczyn zamieszek w tym kraju.

Przypomnijmy, że do zamieszek we Francji doszło po tym, jak 27 czerwca nastolatek został śmiertelnie postrzelony przez francuską policję, a wideo obrazujące zdarzenie szeroko rozeszło się w mediach społecznościowych.

Jednak od 25 sierpnia Unia Europejska będzie mieć narzędzie, aby mitygować rozpowszechnianie tego typu treści w mediach społecznościowych, ponieważ wejdzie w życie prawo, które pozwoli nakładać kary finansowe, a także zawieszać działanie platform, które nie będą postępować zgodnie z zasadami zobowiązującymi je do usuwania „treści szerzących nienawiść, które wzywają do zamieszek, albo zabijania”, jak określił to Breton.

Reguła ta znajdzie się w unijnej dyrektywie o usługach cyfrowych (EU Digital Services Act). Da ona rządom więcej możliwości prawnych, aby wymuszać na dużych firmach technologicznych usuwanie niezgodnych z prawem treści. Jeśli natomiast odmówiłyby działań zgodnych z unijnym prawem, sankcje wobec nich mają zadziałać natychmiast.

W reakcji na nowe prawo, szef platform Meta, Mark Zuckerberg zatrudnił 1000 dodatkowych osób, które mają zajmować się moderacją jego serwisów.