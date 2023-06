To historyczny krok. UE bierze się za sztuczną inteligencję i szykuje nowe prawo

Parlament Europejski przegłosował 14 czerwca pomysł regulacji wykorzystania sztucznej inteligencji w krajach UE. Mają one chronić mieszkańców Unii przed możliwym szkodliwym działaniem AI, ale nie blokować rozwoju samej technologii.

Nowe prawo prawdopodobnie nie wejdzie w życie przed 2025 rokiem, a jeśli uda się co do niego dojść do porozumienia krajom UE, będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem w skali światowej.

Ma ono chronić fundamentalne prawa człowieka i obywatela i przeciwdziałać zagrożeniom, które sztuczna inteligencja stwarza wobec zdrowia i bezpieczeństwa obywateli UE. Jednocześnie ma być bodźcem dla innowacji.

Technologie służące inwigilacji będą zakazane, ale ChatGTP dostanie zielone światło

Unijna dyrektywa ma ujmować cztery poziomy ryzyka, które stwarza sztuczna inteligencja, od minimalnego do nieakceptowalnego. W ostatniej kategorii znajdą się wszystkie technologie dokonujące oceny ludzi na podstawie ich zachowania i wyglądu czy aplikacje oparte na manipulacji podprogowej społeczności szczególnie narażonych na tego typu działania, jak na przykład dzieci.

Unia zamierza także zablokować potencjalne wykorzystywanie technologii przewidujących możliwość popełnienia przestępstwa przez daną osobę w przyszłości, na podstawie przetwarzanych danych. Wykluczone będzie również używanie systemów służących do rozpoznawania twarzy czy identyfikacji biometrycznej w przestrzeni publicznej.

Rozwiązania takie jak słynny ostatnio ChatGTP, gry wideo, filtry antyspamowe zostały z kolei ocenione jako niosące minimalne ryzyko.

Technologiczni giganci słono zapłacą za złamanie unijnego prawa o sztucznej inteligencji

Złamanie zakazów ma wiązać się z karami finansowymi dla dostarczycieli poszczególnych technologii. Mogą one sięgać nawet do 30 mln euro albo 6 proc. rocznych globalnych dochodów danej firmy.

Oczywiście przyjęcie takich rozwiązań będzie zależeć od decyzji krajów członkowskich. – Myślę, że jako Unia Europejska robimy naprawdę historyczny krok. Technologia sztucznej inteligencji ma ogromny potencjał, który może zostać pozytywnie wykorzystany dla naszej gospodarki. Jednocześnie istnieje sporo ryzyk. Dlatego legislacja jest próbą ich ograniczenia – powiedział portalowi Deutsche Welle rumuński europoseł Dragos Tudorache, który jest jednym z liderów prac nad nową dyrektywą.

- Nie chcemy masowej inwigilacji, systemów oceny społecznej czy przewidywania potencjalnych zachowań w UE. Kropka! Takie rzeczy robią Chiny, ale nie my – dodał.

Prócz przyjęcia nowej legislacji dotyczącej sztucznej inteligencji, UE zamierza również podjąć współpracę z USA, aby ustanowić dobrowolny kodeks działania wobec tej technologii, który ma być niebawem gotowy i może zostać zaproponowany innym krajom, które kierują się podobnymi zasadami jak UE.