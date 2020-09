To kwestia czasu. Sztuczna inteligencja przebuduje całą gospodarkę

Wprowadzanie sztucznej inteligencji oznacza duże zmiany dla praktycznie każdej dziedziny gospodarki. Nie tylko Polska, ale i cała Europa staje dziś przed wyzwaniem, jak sprostać konkurencji ze Stanów Zjednoczonych i Chin, które na razie dysponują lepszymi warunkami dla rozwijania algorytmów AI.

AI nie jest dobra na wszystko

Przewrót inny niż wszystkie

Realizacja tej strategii przekłada się m.in. na dopasowywanie asortymentu sklepów - w zależności od ich lokalizacji i potrzeb lokalnych klientów. To zresztą fragment szerszego zjawiska, w którym technologie cyfrowe prowadzą do hiperpersonalizacji, czyli dopasowywania na bieżąco oferty biznesu do potrzeb klientów.- Każdy będzie miał prywatny internet - tak samo, jak prywatna medycynę. Każdy z nas jest inny i jednym z takich romantycznych założeń informatyki jest, by każdy czuł się wyjątkowy - i sztuczna inteligencja w tym pomaga - mówi Jarosław Królewski, prezes firmy Synerise, która oferuje rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, współpracując m.in właśnie z Żabką.- W większości obszarów naszej firmy używamy sztucznej inteligencji. Jednym z kluczowych aspektów jest otwieranie nowych sklepów. W procesie otwarcia dokonujemy analizy danej lokalizacji przy użyciu modeli uczenia maszynowego. Dzięki temu byliśmy w stanie zwiększyć tempo ekspansji oraz jej jakość - informuje Tomasz Blicharski.Inny przykład zastosowania sztucznej inteligencji odnajdujemy w branży maklerskiej. - Algorytmy mają możliwość bardzo szybkiego procesowania danych dotyczących zachowania klientów i ich potrzeb. Wtedy możemy dostarczyć taką zindywidualizowaną ofertę, jakiej potrzebują - opowiada Maciej Górski, datawearhouse product owner w X-Trade Brokers Domu Maklerskim.Jego zdaniem, maszyna może być lepsza od człowieka w podejmowaniu decyzji, na którego negatywny wpływ mogą mieć emocje. Są jednak zarazem obszary, gdzie człowiek pozostaje niezastąpiony.- Klient często chce porozmawiać z pracownikiem. Wykrywanie jego odczuć wychodzi lepiej człowiekowi - tłumaczy. - Sztuczna inteligencja nie zastąpi doradcy personalnego czy rekrutera.Tak więc nie ma na razie zagrożenia, że sztuczna inteligencja będzie powszechnie odbierać nam pracę. Z drugiej strony właściwie nie ma też wątpliwości, że w kolejnych latach skala jej implementacji będzie w coraz większym stopniu decydować o konkurencyjności firm i gospodarek. Toteż Polska nie może pozwolić sobie na opóźnienia w tym względzie.- To obowiązek dla naszej gospodarki, żeby tej szansy nie stracić, bo to będzie widoczne w każdym aspekcie naszego życia - i tu edukacja przedsiębiorców, ale też zwykłych Polaków jest istotna - przekonuje Jarosław Królewski.Aby nie notować opóźnień, musimy jednak skutecznie rozprawić się z barierami, które na razie hamują rozwój AI w Polsce. - W tym momencie właściwie nie uczymy ludzi, którzy robią fajną sztuczną inteligencję. To się bardzo powoli zmienia i jesteśmy pewnie zapóźnieni 10 lat za zmianami - zwraca uwagę Piotr Sankowski, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Podaje tu za przykład podejście studentów i ich opiekunów do pisania prac magisterskich: często nadają się one jedynie do odłożenia na półkę, a o praktycznych zastosowaniach, które mogłyby na ich podstawie powstać, można zapomnieć.- Kluczowe, by uczyć młodych ludzi podejścia przedsiębiorczego... Żeby starali się mierzyć z wielkimi wyzwaniami, żeby rzeczywiście myśleli, że to, co zrobią, okaże się komuś przydatne czy będzie mogło stanowić początek start-upu - przekonuje Piotr Sankowski.Drenaże kadr, które mogłyby się zajmować budowaniem potencjału w technologiach cyfrowych, w tym w sztucznej inteligencji, jest nadzwyczaj widoczny.- Widzimy, że przepływ ludzi z Europy do Stanów jest bardzo duży... Tracimy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w Europie, a tak naprawdę rozwój sztucznej inteligencji jest uzależniony od tego, jakich będziemy mieć ludzi na rynku pracy. Jeśli zapewnimy to, że w Polsce będą interesujące firmy, interesujące instytucje badawcze współpracujące z biznesem, to nie tylko zatrzymamy specjalistów, ale też przyciągniemy ludzi z zewnątrz - uważa Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Jednym z praktycznych rozwiązań jest tu kształcenie nowych kadr z wykorzystaniem wsparcia światowych potentatów technologicznych. Zamiast czekać, aż absolwent polskiej uczelni pojedzie zbierać doświadczenie za granicą, można spróbować zapewnić mu odpowiednio atrakcyjne środowisko do nauki i pracy na miejscu w Polsce.Ofertę ma w tym względzie choćby Huawei, który w 20-lecie działalności na Starym Kontynencie deklaruje dalsze głębokie zaangażowanie w Europie. - Podpisaliśmy umowę z Politechniką Warszawską, w której będziemy dzielili się naszą wiedzą i damy platformę, która jest teraz najszybsza, do budowania modeli i wspomagania edukacji - opowiada Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich.- Ogłosiliśmy też, że zainwestujemy 100 mln euro w Europie i naszym celem jest zdobycie 500 partnerów w branży AI, żeby popchnąć jej rozwój do przodu. W którym kraju się to stanie, zależy od wielu czynników, ale również od determinacji i od komunikacji, a także od środowiska i ekosystemu biznesowego w danym kraju - dodaje.Huawei rozwinął się w globalnego potentata m.in. dzięki chińskiemu podejściu do wykorzystywania danych. W Państwie Środka przyjęto prymat rozwoju technologii nad prywatnością danych, co zapewniło ich odpowiednie pule do rozwoju algorytmów AI. Tymczasem w Unii Europejskiej jednym z istotnych zagadnień pozostaje ochrona prywatności danych, co stanowi jednak pewną barierę dla rozwoju technologii.- Cała Europa żyje w takim klasycznym, konserwatywnym podejściu do technologii na zasadzie: zastanówmy się, gdzie odpowiedzialność, pomyślmy nad etyką... A świat robi swoje! - zwraca uwagę Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Jak dodaje, Unia Europejska i poszczególne państwa stają też przed wyzwaniem radzenia sobie z coraz mocniejszą pozycją gigantów technologicznych. W przyszłości może się okazać, że konieczne będą radykalne kroki w pomniejszaniu ich wpływu na rynek.- Może okazać się, że za 10-20 lat na poziomie różnych części kontynentu toczyć się będzie dyskusja nad tym, czy tego typu monopole w stylu high-techu nie powinny zostać ograniczone bardzo stanowczo. Może się też okazać, że ta dyskusja pojawi się dużo szybciej - ocenia Tomasz Chróstny.Bo też w przypadku rozwoju sztucznej inteligencji dużym wyzwaniem pozostaje budowa otoczki legislacyjnej, nowych norm i rygorów, które będą maksymalizować korzyści z jej wdrażania i minimalizować zagrożenia, które mogą przy okazji powstawać.- Przewrót związany ze sztuczną inteligencją różni się od pozostałych przewrotów w historii tym, że dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu - i rzeczywiście jest pewne ryzyko, że - przy całkowitym braku regulacji troszkę - wylejemy dziecko z kąpielą - przestrzega Dariusz Jemielniak. - Powstaje pytanie, jak to regulować? Na poziomie krajowym, jeśli mówimy o krajowej strategii rozwijania sztucznej inteligencji, jestem troszkę sceptyczny, czy jesteśmy w stanie tutaj dużo samodzielnie zdziałać... Wydaje mi się, że musimy działać na poziomie regionu i tak jak wielkie potęgi - Chiny, Stany Zjednoczone - w tym wyścigu mocno już uczestniczą, tak samo powinniśmy uczestniczyć my.