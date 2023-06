To ma być nadzieja polskiej gospodarki, ale idzie jak po grudzie

Robotyzacja, cyfryzacja, podłączanie maszyn do Internetu, a wszystko napędzane autonomicznymi systemami. To ma być skok w przyszłość polskiej gospodarki. Ale tylko co czwarta polska firma uważa, że transformacja cyfrowa jest konieczna do rozwoju i przetrwania.

Czwarta rewolucja technologiczna nie będzie nagłym przełomem, a pełzająca ewolucją - uważają eksperci.

W Polsce w obszarze cyfryzacji przodują branże: samochodowa (automotive) oraz przemysłu maszynowego i spożywczego.

Rozwojowi technologicznemu i wprowadzaniu nowych rozwiązań pomogła pandemia, teraz szansą jest sytuacja gospodarcza i polityczna.

Trzy rewolucje przemysłowe za nami: po napędzie parowym, elektryfikacji i zastosowaniu linii montażowej oraz wprowadzeniu komputerów nastał czas Przemysłu 4.0. Na ten czwarty poziom przemysł, a szerzej - gospodarka - ma wejść między innymi dzięki Internetowi rzeczy: podłączaniu do sieci maszyn, urządzeń i robotów, które będą monitorowane i kontrolowane poprzez algorytmy komputerowe i sztuczną inteligencję.

- W 2030 r. roku będziemy podłączali do internetu więcej rzeczy niż ludzi – podkreślał prof. Marcin Lis, prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

To sprawi, że na zupełnie nowy, inteligentny poziom wejdzie produkcja, łańcuchy dostaw czy planowanie. Około 83 proc. polskich firm, według raportu APA Group, zgadza się, że inwestycje w Industry 4.0 podnoszą konkurencyjność. Jednocześnie tylko 25 proc. uważa, że transformacja cyfrowa jest konieczna do rozwoju i przetrwania.

- Stosunkowo niewielu decydentów w firmach przemysłowych, w porównaniu do średniej europejskiej, widzi w Przemyśle 4.0 i cyfrowej transformacji kluczowy czynnik umożliwiający wzrost i budowanie przewagi konkurencyjnej. Wynika to najprawdopodobniej z braku świadomości, wiedzy - a może wiary - w praktyczne efekty wdrożeń w tym obszarze – komentuje Jakub Kaczyński, IoT Competence Center Director w Transition Technologies PSC.

Niektóre branże gospodarki przodują w innowacjach

Jak mówią eksperci, tak zwana dojrzałość cyfrowa zależy od branży. Sektory kosmiczny, obronny, high tech czy automotive są znacznie bardziej zaawansowane we wprowadzaniu nowinek technologicznych niż na przykład branże paliwowa czy budowlana.

- Pokazuje to, że adopcja rozwiązań cyfrowych jest większa w sektorach, w których rozwiązania cyfrowe lub oparte na danych są krytyczne dla efektywności branży oraz tam, gdzie jest wysoki potencjał dla wzrostu poziomu produktywności - wyjaśnia Aleksandra Józefaciuk, Management Consulting Manager, Industry X, Accenture w Polsce.

Jednocześnie branże o wysokiej kapitałochłonności, mniejszych szansach na szybszą i relatywnie tanią digitalizację i automatyzację, wolniej adaptują rozwiązania cyfrowe.

- W Polsce w ogólnie pojętym obszarze cyfryzacji przodują branże: samochodowa (automotive) oraz przemysłu maszynowego. W przypadku obu wynika to z niezwykle wyśrubowanych norm oraz planów produkcyjnych, które wymuszają nieustanną optymalizację procesów i wzrost efektywności. Wysoko plasuje się również przemysł spożywczy - uważa Jakub Kaczyński. I dodaje: - Wolno natomiast postępuje cyfryzacja w branżach chemicznej i farmaceutycznej, niechętnie w cyfrowe innowacje inwestuje również górnictwo czy producenci materiałów budowlanych.

Zdaniem specjalistów znaczenie transformacji podkreśliła pandemia. Zdecydowana większość firm stanęła w obliczu wyzwań, które sprowadzały się do dylematu: kontynuować działalność w nowym wymiarze, korzystając z technologii, czy zamknąć lub zawiesić swój biznes.

- Firmy musiały wreszcie wdrożyć dostępne wcześniej rozwiązania, aby znacząco przekształcić sposób wykonywania pracy, włączając w to wykorzystanie rozwiązań chmurowych, integrację cyfrową między klientami, pracownikami, produktami i zakładami produkcyjnymi czy znaczne zwiększenie inwestycji w zakresie analizy i wizualizacji danych. Najbardziej widoczne jest to wśród producentów na całym świecie, którzy nieustannie starają się na nowo zdefiniować swoje produkty i sposób ich wytwarzania – mówi Aleksandra Józefaciuk z Accenture.

Ten proces pozwolił zarazem zbudować przewagę nad tymi, którzy tego okresu nie wykorzystali na cyfrowy rozwój.

Według danych Transition Technologies PSC, uśredniony planowany budżet na rozwiązania Przemysłu 4.0 w Polsce w najbliższych latach ma wzrosnąć o nawet do 30 proc. całkowitego budżetu na innowacje - co oczywiście nie oznacza, że pieniądze nie są problemem. Koszty wdrożenia cyfrowych rozwiązań są bowiem bardzo wysokie.

Przemysł 4.0 rozwija się lepiej ze wsparciem rządowym

Według analizy polskiego oddziału Accenture, dojrzałość cyfrowa i technologiczna jest najwyższa w krajach, w których zostały uruchomione programy rządowe wspierające rozwój Przemysłu 4.0.

- Mimo że w Polsce również pojawiło się takie dofinansowanie, to firmy nadal potrzebują wsparcia kompetencyjnego i technologicznego w zakresie wdrożeń rozwiązań cyfrowych, zarówno w podejściu strategicznym, jak i implementacji rozwiązań. Polskie przedsiębiorstwa wdrażają wiele małych zmian technologicznych, często na własną rękę, jednak powoduje to efekty w niewielkim wymiarze i nie zmieniają one trajektorii rozwoju - twierdzi Aleksandra Józefaciuk.

To wiąże się z faktem, że polski przemysł jest bardzo ostrożny i preferuje wdrażanie rozwiązań sprawdzonych za granicą. Równocześnie stanowi to pewną nadzieję ze względu na fakt, że w naszym kraju działa wiele oddziałów zachodnich, wysoce rozwiniętych firm, a na polskim rynku mogą być pionierami, którzy wyznaczają trend.

Na tym nie koniec... Obecna sytuacja ekonomiczna i geopolityczna może stanowić paradoksalnie o przyspieszeniu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych w najbliższym czasie - podkreśla Jakub Kaczyński.