To najlepszy moment dla polskiego przemysłu kosmicznego

- Wojna na Ukrainie spowodowała, że produkty i usługi, które dostarcza sektor kosmiczny, są bardziej zauważane przez decydentów. To rzeczy, bez których nowoczesna armia nie potrafi już funkcjonować - mówi Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Na znaczeniu zyskała przede wszystkim telefonia satelitarna oraz wykorzystanie obrazów nadsyłanych z kosmosu.

- Świadomość sytuacyjna, możliwość pozyskania obrazowania satelitarnego, które pokazuje nam, co się wydarzyło kilka godzin temu na danym terenie – to technologie, które może tylko i wyłącznie dostarczać sektor kosmiczny. Myślę, że obecna sytuacja – jeżeli możemy mówić w ogóle o jej jakichś pozytywnych aspektach – stała się stymulatorem dla przemysłu kosmicznego. Decydenci zauważyli, że sektor kosmiczny dostarcza wymierne korzyści - tłumaczy Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Z jego słów wynika, że przedsiębiorcy są gotowi do wsparcia nowoczesnych rozwiązań dedykowanych wojsku.

- Jeżeli po stronie odbiorcy, czyli głównie jest to Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie istniała taka potrzeba, by dostarczać takie produkty i usługi, to polskie firmy mogą na tym skorzystać. Możemy je dostarczyć, ale możliwe jest także rozpoczęcie prac rozwojowych nad nowymi. Warto o tym mówić, że już teraz można podjąć decyzje, które w przeciągu kilku następnych lat spowodują to, iż polskie firmy będą mogły dostarczać produkty i usługi dla polskiej armii - dodaje.

Posłuchaj całej rozmowy z Pawłem Wojtkiewiczem, prezesem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Pawłem Wojtkiewiczem, prezesem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Kadra sektora kosmicznego w Europie jest bardzo mobilna. Tak jest i było także przed wojną

- Ukraiński sektor kosmiczny jest dosyć silny, ale obecnie znacząco traci m.in. swą kadrę. To wynika z działań wojennych – zniszczenia spowodowały, że wiele zakładów i instytutów badawczych przestało normalnie funkcjonować. Ci ludzie emigrują do innych krajów, głównie jednak do Polski. Wielu ukraińskich specjalistów poszukiwało u nas pracy - i część z nich ją znalazło - wyjaśnia Wojtkiewicz.