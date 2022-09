Tokio: Polski Inkubator będzie realizować projekt z obszaru e-sportu

Dolnośląski Inkubator Druku 3D zamierza rozpocząć realizację projektów z obszaru e-sportu - poinformował podczas odbywających się w stolicy Japonii targów Tokyo Game Show Maciej Klóska, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki bierze udział w jednych z największych na świecie targach gier - Tokyo Game Show.

Prezes Parku Innowacji i Nauki, poinformował, że uruchomiony pod koniec sierpnia Dolnośląski Inkubator Druku 3D zamierza rozpocząć realizację projektów z obszaru e-sportu.

Druk 3D może mieć też zastosowanie przy produkcji figurek gamerskich.

Część dolnośląskich firm nawiązało w ich trakcie kontakty handlowe z firmami z zagranicy.

Tokyo Game Show, czyli tam gdzie branża zaczyna jesienną ramówkę spotkań biznesowych

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, spółka samorządu województwa dolnośląskiego, bierze udział w jednych z największych na świecie targach gier - Tokyo Game Show. Przedsiębiorcy przyjechali do stolicy Japonii z misją gospodarczą zorganizowaną przez samorząd woj. dolnośląskiego.

Kilkudniowa wizyta w Tokio to część realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". Do stolicy Japonii przyjechali m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, radni wojewódzcy oraz 10 przedsiębiorców z Dolnego Śląska - producenci gier komputerowych i firmy działające w innych obszarach branży IT.

"E-sport staje się coraz ważniejszą gałęzią sportu, w której szerokie zastosowanie może mieć druk 3D"

Maciej Klóska, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, poinformował, że uruchomiony pod koniec sierpnia Dolnośląski Inkubator Druku 3D zamierza rozpocząć realizację projektów z obszaru e-sportu. "E-sport staje się coraz ważniejszą gałęzią sportu, w której szerokie zastosowanie może mieć druk 3D" - powiedział Klóska.

Prezes wskazał przy tym na elementy medycyny obecne w branży e-sportowej. "To na przykład spersonalizowane fotele dla graczy, tak skonstruowane, aby chronić kręgosłup użytkownika podczas wielogodzinnych sesji gier" - mówił Klóska. Elementy takich foteli mogą być drukowane na drukarkach 3D. Podobnie jak spersonalizowane klawiatury czy myszki do komputerów.

Figurki i ich popularność. Ceny, które mogą zaskoczyć, czyli "kilka tysięcy złotych"

"Druk 3D może mieć też zastosowanie przy produkcji figurek gamerskich, których rynek w Polsce i Europie jeszcze raczkuje, ale w Azji jest już mocno rozbudowany. Takie figurki, co widać na targach Tokyo Game Show, kosztują nawet kilka tysięcy złotych, a koszt druku ich w 3D to kilkadziesiąt złotych" - mówił prezes.

Klóska podkreślił, że Dolnośląski Inkubator Druku 3D, chce rozpocząć realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu produkcji przedmiotów dla branży e-sportowej. "Tak jak to robimy obecnie z uczelniami technicznymi w zakresie projektów medycznych. Zależy nam przy tym na współpracy z firmami prywatnymi, aby nowe rozwiązanie mogły być komercjalizowane" - powiedział prezes.

Kilka słów o pomyśle: Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza

Wartość realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" to 6 mln zł; 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Pieniądze przeznaczane są na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych.

Część dolnośląskich firm, które uczestniczyły w misjach gospodarczych w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza", nawiązało w ich trakcie kontakty handlowe z firmami z zagranicy. Zaowocowało to realizacją konkretnych projektów.

Organizowane w stolicy Japonii międzynarodowe targi Tokyo Game Show należą do najważniejszych dorocznych imprez branży oprogramowania rozrywkowego. Tegoroczna edycja tokijskiego wydarzenia odbywa się w dniach 15-18 września.