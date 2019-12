TOPR: Elektronika pomaga w wypadkach lawinowych, ale trzeba umieć jej używać

Aplikacje ratunkowe, detektory lawinowe czy plecaki ABS mogą pomóc, jeżeli dojdzie do wypadku lawinowego, ale użytkownicy po zakupie sprzętu powinni przejść kurs jego obsługi. Nadal najważniejsza jest wiedza i adekwatna analiza ryzyka – wskazał w rozmowie z PAP naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

"Telefony komórkowe to rewolucja w działaniach ratowniczych, nie tylko w górach. Głównie dlatego, że komunikacja z miejsca zdarzenia może być nawiązana w bardzo krótkim czasie od wypadku. W górach problemem jest jednak ograniczony zasięg sieci telekomunikacyjnej" - zaznaczył w rozmowie z PAP naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof.

"Tam, gdzie sygnał jest, staraliśmy się znaleźć rozwiązanie mające skrócić drogę dotarcia do osób potrzebujących pomocy. Takim projektem jest właśnie aplikacja Ratunek, opracowana przez Paga Solutions. W momencie połączenia ze służbą ratowniczą automatycznie przesyła ona dokładne położenie GPS użytkownika, nawet jeśli ktoś nie wie, gdzie w danej chwili się znajduje" - wyjaśnił Krzysztof.

"Aplikacja Ratunek znacznie potrafi skrócić czas do przybycia ratowników na miejsce zdarzenia, a z drugiej strony czasem udaje się nam zdalnie wskazać osobie zaginionej, dokąd powinna się kierować. Czasem wystarczy, że przejdzie trzydzieści metrów i już znajdzie się na właściwiej drodze, a my nie musimy wyjeżdżać na akcję" - dodał naczelnik.

Ekspert przypomniał, że przy zimowych wyjściach w góry istnieje standardowe wyposażenie, w które powinien się zaopatrzyć każdy wychodzący w teren, na którym występuje zagrożenie lawinowe.

"Podstawą zawsze jest tzw. lawinowe ABC - detektor lawinowy, sonda lawinowa i łopata lawinowa. Sam detektor, będący radiowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym, pozwala w krótkim czasie znaleźć osobę zasypaną. Oczywiście wymaga to wcześniejszego treningu" - zaznaczył rozmówca PAP.

Przy wycieczkach górskich każdy członek wyprawy z chwilą wyjścia w teren powinien przełączyć swój detektor na tryb nadawania. W przypadku lawiny i zasypania któregoś z uczestników, pozostali powinni wykorzystać detektor w trybie odbioru (poszukiwania). Odpowiednio używany detektor najpierw pozwoli znaleźć sygnał osoby zasypanej, a następnie, w miarę zbliżania do niej, określać będzie kierunek i odległość. Następnie ratownicy dokładnie lokalizują zasypanego za pomocą rozkładanej sondy i przystępują do odkopania łopatą.

Innym rozwiązaniem jest plecak lawinowy (np. plecak ABS), wyposażony w elektryczny lub gazowy system pompowania dużych rozmiarów poduszki, która ma zwiększyć wyporność i tym samym zapobiec zasypaniu człowieka w lawinie.

"Plecaki lawinowe pojawiły się już prawie dwadzieścia lat temu i rzeczywiście dane wskazują, że przy lawinach typu deska śnieżna, które często mogą być przyczyną wypadku śmiertelnego przy uprawianiu turystyki czy sportu w górach, zmniejszają ryzyko całkowitego zasypania. Po pierwsze dają więc większe szanse przeżycia, po drugie - łatwiejsze odnalezienie przez ratowników" - wymieniał Krzysztof.

Plecak nie chroni jednak przed obrażeniami mechanicznymi i nie gwarantuje przeżycia wypadku. Jednak samo jego posiadanie może ośmielać użytkowników do bardziej ryzykownych wypraw.

"Właściciele tego typu plecaków często podejmują większe ryzyko, na które nie zdecydowaliby się bez niego. Nierzadko słyszymy +gdybym nie miał plecaka, to nie pojechałbym tym żlebem+. To nie tak ma być. Trzeba podkreślić: wyposażenie to jedno, a wiedza i analiza ryzyka to drugie. Moim zdaniem najtrudniejsza jest właśnie realna ocena własnych możliwości i umiejętności" - zaznaczył rozmówca PAP.

Ekspert podkreślił, że po kupnie wyposażenia ważne jest wybranie się na kurs jego obsługi. Choć popularność tego typu zajęć stale rośnie, to warto przed zapisaniem się sprawdzić też tematykę, merytoryczne założenia kursu czy kompetencje kadry instruktorskiej - zaznaczył.

"Nie ukrywam, że na pewnym poziomie wiedzy profesjonalnej używamy coraz mniej sprzętu elektronicznego, a nie coraz więcej. Początkującego amatora Tatr można rozpoznać po nadmiarze wyposażenia, często całkowicie niepotrzebnego, a nawet jeśli potrzebnego, to powstają problemy z jego obsłużeniem. Kluczowy jest zdrowy rozsądek i wiedza o ograniczeniach urządzeń. Nie zaszkodzi też nauczyć się obsługi zupełnie analogowej mapy - jej nigdy nie wyczerpią się baterie" - podsumował naczelnik TOPR.

Rozmawiał Krzysztof Sobiepan