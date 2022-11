Tort do podziału na rynku IT jest wciąż większy niż możliwości firm

- Rynek oczekuje doradztwa technologicznego i biznesowego - mówi w rozmowie z WNP.PL Paweł Josiek, COO i Partner w firmie Future Mind, która przeszła śmiałą transformację.

Firmy zorientowane są na poprawę wskaźników ekonomicznych dzięki produktom cyfrowym

W okresie pandemii firma Future Mind przeszła transformację. Z firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla firm e-commerce przekształciła się w firmę technologiczno-doradczą. Co stało za taką decyzją?

- Pandemia była sprzyjającym czasem dla wielu firm z sektora IT. Zapotrzebowanie na ich usługi stało się ogromne, ponieważ dla wielu przedsiębiorców zmiana modelu sprzedaży na cyfrowy była wręcz kwestią zachowania ciągłości działania ich biznesów. Jak wielka była to zmiana, widać po danych rynkowych – od 2019 roku udział sprzedaży online w globalnej sprzedaży zwiększył się z 14 proc. do 22 proc., a więc o 8 proc. Wzrost jest więc zasadniczy.

Ale powody naszej decyzji o transformacji były inne. Po pierwsze pojawiła się potrzeba spełniania zindywidualizowanych wymagań klientów. Współpracujemy z firmami, które oczekują partnerskiego podejścia, doradztwa technologicznego i biznesowego, wzięcia odpowiedzialności za wdrażane rozwiązania. Przyzwyczajeni są do korzystania z usług firm konsultingowych i nasza rola również w zasadzie się do tego sprowadza.

Po drugie decyzja dotyczyła sytuacji na rynku i kierunku rozwoju firmy. Mamy w Polsce ponad 850 software house'ów. Rynek jest mocno rozdrobniony i pewnie powoli będzie się konsolidował.

Dla porównania, w Niemczech, kraju o znacznie większej populacji, działa 400 software house'ów, a w Czechach – 100. W Polsce lwia część tego rynku to usługi outsourcingu, czyli dostarczania firmom określonych zasobów w przypadku, gdy ich brakuje albo gdy chcą one zoptymalizować koszty.

W Future Mind, dążąc do zwiększenia wartości firmy, wybraliśmy wariant pośredni, pomiędzy szybkim powiększaniem jej rozmiaru, czyli liczebności zespołu, a szukaniem wartości dodanej w specjalizacji. Postanowiliśmy zbudować firmę do zadań specjalnych, zatrudniającą najlepszych specjalistów na rynku i pracującą dla najlepszych firm.

Na czym w praktyce polegała transformacja?

- Uznaliśmy, że w niektórych obszarach możemy stanowić interesujące dopełnienie lub wręcz alternatywę dla dużych firm konsultingowych. Obserwujemy, że firmy te sukcesywnie rozwijają kompetencje technologiczne. W naszym przypadku było odwrotnie. Zaczynaliśmy od branży technologicznej i z czasem zaczęliśmy rozwijać kompetencje biznesowo-doradcze.

Firmy zorientowane są na wskaźniki ekonomiczne. Dzięki produktom cyfrowym, np. aplikacji mobilnej, dążą do zwiększenia współczynnika konwersji, wartości koszyka zakupowego, ARPU, czyli przychodów na użytkownika, jak również do obniżenia kosztów działania. Stosują też rozwiązania cyfrowe, by wprowadzić odpowiednio zaplanowane programy lojalnościowe, personalizować produkty, automatyzować marketing.

Aby świadczyć usługi w tym zakresie, musieliśmy zbudować odpowiednie kompetencje, dzięki specjalistom posiadającym szeroką wiedzę rynkową, którzy na podstawie danych mogą podejmować decyzje czy też dzięki specjalistom z zakresu Data Science, łączącym umiejętności programistyczne, wiedzę profesjonalną oraz z zakresu matematyki i statystyki.

Położyliśmy także nacisk na zespół z kwalifikacjami w zakresie marketingu, gdyż klientów trzeba do produktu (np. aplikacji) przyciągnąć, zaangażować w jej używanie, a później zadbać o to, aby powracali i nadal korzystali z tych usług, polecali je innym i wreszcie – generowali większe przychody. Są to taktyki, które stosujemy, doradzając klientom, świadcząc im usługi, gdyż ostatecznie sukces klienta przekłada się na nasz długofalowy sukces. Transformacja polegała zatem głównie na budowaniu kompetencji biznesowo-doradczych, obok działalności w dziedzinie technologii cyfrowych, którą prowadzimy od lat.

Wsparcie doradcze nie od razu generuje przychody. To również inwestycja w relację z klientem

Jakie koszty pociąga za sobą taka transformacja?

- Transformacja tego typu wymaga czasu i nie przynosi od razu efektów, do których przyzwyczajeni byliśmy, prowadząc działalność stricte softwarową, gdzie na koniec każdego dnia mamy konkretne efekty i motywację do dalszych działań. Wprowadzanie zmian obarczone jest też sporą dozą niepewności.

Wsparcie doradcze nie od razu i wprost generuje przychody. To jest inwestycja – również w relację z klientem. W przeciwieństwie np. do rozwoju tzw. developmentu, gdy powiększa się zespół deweloperski, który po rozpoczęciu prac niemal natychmiast generuje przychód i zysk. W przypadku rozwoju horyzontalnego, gdy rozwijamy kompetencje, które nie od razu jesteśmy w stanie sprzedawać, decyzja przynosi wymierny efekt w dłuższym okresie. Mieliśmy tego pełną świadomość.

Transformacja wiąże się też ze sporą odpowiedzialnością. Obecnie przyciągamy do firmy specjalistów, którzy przychodzą do nas często z dużych firm. Przekonuje ich nasza wizja, jest to jednak wobec nich też zobowiązanie. Jeśli oni nam zaufają, a coś po drodze się nie uda albo nie będziemy wystarczająco zdeterminowani, aby osiągnąć założone cele, możemy ponieść bardzo nieprzyjemne dla nas fiasko. Staraliśmy się podejmować decyzje nie spontanicznie, ale z pełną determinacją i odpowiedzialnością za kadrę, którą zatrudniamy.

Czy można już mówić o pierwszych efektach transformacji?

- Cały rynek firm IT rośnie. Nie chciałbym, aby powstało wrażenie, że to nasz „master plan” spowodował, iż osiągamy wzrost. Rośliśmy organicznie, a od 2019 roku zwiększyliśmy przychody czterokrotnie, w tym roku na pewno przekroczą one 40 mln zł. Pozwala nam to inwestować w rozwój i profesjonalizację kadry czy tworzenie nowych linii biznesowych. Ostatnio powstały dwie nowe – jedną jest Dział Solutions, który doradza naszym klientom w zakresie ekosystemu inteligentnych rozwiązań takich, jak programy lojalnościowe, personalizacja, hiperpersonalizacja czy automatyzacja marketingu.

Stworzyliśmy też Dział Utrzymania, który w trybie 24/7 monitoruje działanie systemów, reaguje na ewentualne awarie, monitoruje zachowanie użytkowników i dostarcza wskazówek, jak adaptować ich potrzeby rozwojowe.

W styczniu 2021 roku zatrudnialiśmy 70 osób, dziś mamy ponad 150 pracowników. Istnieją firmy, które mogą pochwalić się dużo większym wzrostem. Myślę, że nam udało się zachować własną tożsamość, wartości i notować przy tym racjonalną rotację kadr. Ważne jest dla nas, aby tworzyć dobre miejsce pracy. Monitorujemy nastroje pracowników za pomocą odpowiednich narzędzi.

Firmy IT konkurują między sobą nie tylko o klientów, ale przede wszystkim o specjalistów

Jakie są plany firmy na najbliższą przyszłość?

- Nasz plan to dalsze rozbudowywanie kompetencji doradczych. Zatrudniamy analityków biznesowych, systemowych, researcherów, doradców z zakresu transformacji cyfrowej. Pomagamy klientom w podejmowaniu decyzji opartych o dane, a nie tylko o trendy rynkowe.

Rozwijamy Data Science, także w ramach zacieśniania współpracy z firmami, które się w tym specjalizują. Naszym celem jest bycie one-top-shopem. Jest to dla nas prawdziwym wyzwaniem, szczególnie za granicą. Bo pozyskanie klientów dużego kalibru to wielomiesięczny proces, dziesiątki godzin spotkań czy warsztató służących budowaniu zaufania.

Za granicą zbudowanie takiego zaufania wymaga nie tylko czasu, ale też po prostu fizycznej obecności na tych rynkach. Dziś 80 proc. przychodów spółki pochodzi z Polski, jednak jednym z naszych strategicznych celów jest wyjście za granicę.

A jak pan ocenia rynek, na którym działa firma? Jakie są jego perspektywy?

- Tort do podziału jest duży, wciąż większy niż możliwości kadrowe, jakimi dysponują firmy. Mamy tzw. rynek pracownika, na którym jest więcej ofert pracy niż kandydatów, którzy byliby zainteresowani jej podjęciem. Widać to po rosnących wynagrodzeniach w branży IT.

Raporty płacowe mówią o wzrostach rzędu 15-20 proc. w ciągu ostatniego roku, a nie uwzględniają one korekt inflacyjnych, o które pracownicy już się upominają. Firmy IT konkurują między sobą nie tylko o klientów, ale przede wszystkim o specjalistów. To duże wyzwanie, gdyż istnieje pewna granica, czyli to, na co firmy mogą sobie pozwolić w kontekście wynagrodzeń, pozostając jednocześnie konkurencyjnymi i rentownymi.

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników spowodowało, że firmy z Zachodu zaczęły jeszcze chętniej sięgać po polskich specjalistów, także ze względów ekonomicznych. Mogą one zaoferować wyższe wynagrodzenia niż polscy pracodawcy. Widoczne było to zwłaszcza w zeszłym roku, ale myślę, że mamy do czynienia z chwilowym boomem. Skompensują go nastroje rynkowe i recesja, która – mam nadzieję – obejdzie się z nami łagodnie.

Prognozujemy, że nie nastąpi gwałtowne wyhamowanie, raczej potrzeby będą cały czas rosły – zwłaszcza w sytuacji, gdy wszędzie szuka się oszczędności, które można uzyskać dzięki rozwiązaniom cyfrowym.