Toshiba jak General Electric. Wielkie konglomeraty się dzielą

Przyzwyczailiśmy się do kolejnych fuzji firm w coraz bardziej mono- i oligopolicznej gospodarce. Większe firmy mają - w założeniu - lepiej sobie radzić w warunkach globalnej konkurencji, wykorzystując efekty synergii między poszczególnymi działami oraz efekt skali. Jednak ostatnio widać również procesy podziału wielkich konglomeratów i specjalizacji w gospodarce. Przykładem może być General Electric czy chociażby Toshiba, która również zdecydowała o podziale na trzy niezależne spółki akcyjne.

W czerwcu tego roku niezależny panel śledczy wykazał, że Kurumatani i kilku innych członków zarządu "zmówiło się" z Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) w celu ograniczenia wpływów zagranicznych akcjonariuszy na decyzje w firmie. Wiadomość wywołała burzę i na corocznym spotkaniu udziałowców doprowadziła do usunięcia ze stanowiska przewodniczącego zarządu, Osamu Nagayamy.Sam Kurumatani zrezygnował ze stanowiska jeszcze w kwietniu tego roku. Później tłumaczył swe decyzje strategicznym znaczeniem Toshiby dla bezpieczeństwa narodowego i społecznej infrastruktury. Przyznał jednak, że posunął się za daleko. W wewnętrznym dochodzeniu stwierdzono, że były dyrektor wykonawczy nie złamał prawa, naruszył natomiast ład korporacyjny oczekiwany przez rynki finansowe.Właśnie one okazały się kluczowe dla pomysłu podziału. Ostatnio ujawniła się na nich tendencja do wyceniania konglomeratów na mniej niż suma wartości ich połączonych podmiotów.Jak już wspomnieliśmy, podobny przypadek spotkał General Electric. Amerykański gigant ogłosił ostatnio plan podziału również na trzy spółki akcyjne, zajmujące się przemysłem lotniczym, ochroną zdrowia i energetyką.Czytaj więcej: GE podzieli się na trzy odrębne firmy