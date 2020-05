Toshiba: prognozy rocznego zysku z niewielką zmianą, wpływ wirusa ograniczony

Firma Toshiba podała w poniedziałek nowe prognozy wyników za ostatni rok fiskalny. Koncern spodziewa się ponad trzykrotnie wyższego zysku w porównaniach rok do roku. Pandemia Covid-19 nieznacznie wpłynęła na osiągi przedsiębiorstwa – podała agencja Reutera.

Najnowsze szacunki japońskiego konglomeratu wskazują na zysk ok. 130 mld jenów (1,2 mld USD), co w przybliżeniu pokrywa się z zapewnianymi wcześniej prognozami w wysokości 140 mld jenów.

Trwający kryzys związany z epidemią Covid-19 miał według firmy przyczynić się do utraty ok. 40 mld jenów w przychodach i ok. 20 mld jenów w zyskach.

Toshiba początkowo planowała publikację ostatecznych wyników finansowych za zakończony w marcu rok fiskalny w dniu 14 maja. Trudności w pracach księgowych spowodowane epidemicznymi środkami bezpieczeństwa wymusiły jednak na firmie opóźnienie upublicznienia raportu. W poniedziałek przedsiębiorstwo wskazało, że ukaże się on 5 czerwca.