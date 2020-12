Totalizator Sportowy tworzy fundusz dla start-upów. W puli 100 mln zł

Do 100 mln zł czeka na start-upy z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki, enterprise software, RegTech czy FinTech w nowo utworzonym funduszu corporate venture capital - ffVC Tech & Gaming. Fundusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających ffVC przy wsparciu PFR Ventures oraz NCBR.

Wymiana platformy

Fundusz będzie inwestował w spółki na wczesnym etapie rozwoju, głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki portfelowe zostaną połączone z ekosystemem ffVC w USA. Będą mogły również mieć dostęp do sieci kontaktów oraz zasobów Totalizatora Sportowego, w tym mieć możliwość testowania wybranych rozwiązań u partnera korporacyjnego. Z kolei sieć kontaktów ffVC ma umożliwić im ekspozycję w USA, m.in. podczas wydarzeń organizowanych przez fundusz oraz spotkań z amerykańskimi inwestorami.- Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą działalność i rozpocząć inwestycje w Polsce. Stworzyliśmy silny międzynarodowy zespół, aby wyszukiwać najlepsze polskie spółki, które dzięki pomocy ffVC oraz Totalizatora Sportowego mają szansę stać się liderami w swoich branżach - stwierdza John Frankel, założyciel i partner ffVC. - Rynek venture capital w Polsce od lat dynamicznie się rozwija i uważamy, że rynek wchodzi w fazę rozwoju, po której polskie start-upy będą osiągać globalną skalę działalności - dodaje.Funduszem ffVC Tech & Gaming będzie zarządzał międzynarodowy zespół. W jego skład wejdzie dwóch partnerów z USA (John Frankel i Adam Plotkin) oraz dwóch partnerów z Polski (Mariusz Adamski i Maciej Skarul). Oprócz tego do dyspozycji funduszu będą pracownicy z głównej siedziby ffVC w Nowym Jorku. Mariusz Adamski i Maciej Skarul będą kierować działalnością operacyjną ffVC w Europie.W ciągu ostatnich 12 lat fundusz ffVC współinwestował m.in. z Adobe, Amazon, AXA, BDMI, Bloomberg, Citi Group, Goldman Sachs, KPMG, Mastercard, Microsoft, Nationwide, Qualcomm, Randstad, Reuters, Salesforce, Samsung, Santander, TD Bank, Time Warner, Two Sigma, Wells Fargo, Western Technology Investment.- Mamy ambicję, by stać się jednym z głównych graczy w polskim ekosystemie VC i pomóc w bezpośrednim połączeniu rodzimych start-upów z ponad 100 funduszami w USA - podkreślił Maciej Skarul.Przypomnijmy, że Totalizator Sportowy sam wdraża właśnie program szerokiej technologicznej modernizacji. Pod koniec października 2020 roku firma wybrała dostawcę platformy loteryjnej."Najlepszą ofertę w konkurencyjnym postępowaniu zakupowym złożyło konsorcjum IGT. Nowa umowa będzie obowiązywać do grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia jej o kolejne 3 lata" - poinformował Totalizator Sportowy.Chodzi o dostawę nowego sprzętu do punktów sprzedaży, systemu centralnego do obsługi gier liczbowych i loterii pieniężnych, systemu do sprzedaży w kanale interaktywnym oraz oprogramowania wspierającego biznes.IGT ma wymienić cały system centralny, funkcjonujący w spółce od 2011 roku, i obudować go łatwymi w integracji aplikacjami wspierającymi rozwój biznesu. Planowana jest również stopniowa - do końca 2023 roku - wymiana sprzętu zainstalowanego w kolekturach służącego sprzedaży gier Lotto i zdrapek.Totalizator Sportowy jest spółką Skarbu Państwa. Firma działa nieprzerwanie od 25 stycznia 1956 roku. Część przychodów z loterii firma przeznacza na finansowanie polskiego sportu. Jak informuje, od 1994 roku z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych przekazała ponad 15,6 mld zł na sport i kulturę narodową.