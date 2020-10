Totalizator Sportowy zmieni platformę loteryjną. Właśnie wybrał dostawcę

Totalizator Sportowy wybrał konsorcjum IGT na dostawcę platformy loteryjnej. Dzięki temu dojdzie do wymiany sprzętu zainstalowanego w kolekturach oraz modernizacji systemu centralnego do obsługi gier liczbowych i loterii pieniężnych.

Konsorcjum IGT wymieni cały system centralny, funkcjonujący w spółce od 2011 r.

Do końca 2023 r. planowana jest również stopniowa (do końca 2023 r.) wymiana sprzętu zainstalowanego w kolekturach.

Dostawca wymieni też system służący sprzedaży w kanale interaktywnym.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, poinformował w środę, że rozstrzygnął postępowanie na wybór dostawcy platformy loteryjnej. Chodzi o dostawę nowego sprzętu do punktów sprzedaży, systemu centralnego do obsługi gier liczbowych i loterii pieniężnych, systemu do sprzedaży w kanale interaktywnym oraz oprogramowania wspierającego biznes.

"Najlepszą ofertę w konkurencyjnym postępowaniu zakupowym złożyło konsorcjum IGT. Nowa umowa będzie obowiązywać do grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia jej o kolejne 3 lata" - czytamy w komunikacie spółki.

Jak przekazał Totalizator Sportowy, zgodnie z podpisaną umową konsorcjum IGT wymieni cały system centralny, funkcjonujący w spółce od 2011 r., i obuduje go łatwymi w integracji aplikacjami wspierającymi rozwój biznesu. Planowana jest również stopniowa (do końca 2023 r.) wymiana sprzętu zainstalowanego w kolekturach służącego sprzedaży gier LOTTO i Zdrapek.

Kolektorzy otrzymają nowe narzędzia pracy, a wraz z nowoczesnymi terminalami w kolekturach pojawiać się będą stopniowo również nowe funkcjonalności.

"Trudno było realizować nasze ambicje na starym sprzęcie, który generacyjnie jest sprzed dwóch dekad. Dlatego liczymy, że jego wymiana na zupełnie nowy zwiększy komfort pracy kolektorów, partnerów handlowych i jeszcze lepszą obsługę klientów podczas wizyty w punktach sprzedaży LOTTO" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Jak wskazał, wymiana sprzętu sprzedażowego i poprawa jego niezawodności, łączności w kolekturach oraz udostępnienie w nich nowoczesnych narzędzi jest największą inwestycją w kluczowej działalności spółki - sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych.

W ramach umowy dostawca wymieni też system służący sprzedaży w kanale interaktywnym. Konsorcjum IGT już z początkiem 2021 r. rozpocznie wdrażanie nowych funkcjonalności jeszcze do obecnie działającego systemu interaktywnego.

Liderem konsorcjum jest IGT Poland - liczący kilkaset osób oddział międzynarodowej korporacji, który jest obecny w Polsce od 30 lat. Firma dostarcza system centralny do sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych oraz system interaktywny na mocy umowy z Totalizatorem Sportowym obowiązującej do końca listopada 2021 r. Jak przekazał TS, nowa umowa między spółką a konsorcjum IGT to z jednej strony kontynuacja współpracy z zespołem IGT Poland, ale z drugiej zupełnie nowe otwarcie i model działania.

"Umowy, która obowiązuje do końca listopada 2021 r., w zasadzie nie da się porównać do nowej, która właśnie została podpisana. Zmieniło się wszystko: model współpracy, który teraz zakłada większe zaangażowanie ze strony spółki w bieżące operacje, model rozliczeń z dostawcą, czy warunki dotyczące jakości usług. Udostępnione nam zostanie znacznie więcej usług i oprogramowania, a jednocześnie zapewniono nam więcej swobody w codziennych operacjach. Fundamentem działania nowoczesnych systemów informatycznych jest łatwość integracji i na ten element postawiliśmy szczególny nacisk w postępowaniu" - tłumaczy Cieślik.

Jak podkreśla prezes IGT Poland Wojciech Włodarczyk, firma będzie mogła dostarczyć najnowsze rozwiązania technologiczne i operacyjne do obsługi polskich graczy i kolektur. "Zatrudniając w Warszawie blisko 300 osób, jesteśmy w stanie oddelegować do tego projektu naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych specjalistów, co zagwarantuje bezproblemowy przebieg wszystkich prac wdrożeniowych" - powiedział Włodarczyk.

Nowa umowa ma umożliwić Totalizatorowi Sportowemu kontynuację transformacji technologicznej, która od kilku lat dokonuje się w spółce. Obecnie TS współpracuje z wieloma firmami technologicznymi będącymi światowymi liderami w swoich segmentach. IGT obsługuje spółkę w zakresie platformy do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Pollard oraz Scientific Games dostarczają Totalizatorowi Sportowemu Zdrapki, których sprzedaż z roku na rok rośnie dwucyfrowo. Z kolei dostawcą platformy dla jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce jest firma Playtech. Natomiast w przypadku salonów gier na automatach spółka współpracuje z dziewięcioma dostawcami.

Totalizator Sportowy jest spółką Skarbu Państwa.

IGT to światowy lider technologiczny w branży gier loteryjnych i kasyn.