Toyota i NTT wspólnie opracują platformę inteligentnego miasta

Koncern Toyota wraz z Nippon Telegraph and Telephone (NTT) ogłosiły współpracę nad platformą danych, która posłuży do rozwoju technologii inteligentnego miasta. Podmioty zgodziły się na wzajemny wykup udziałów na łączną kwotę 1,8 mld USD – podała we wtorek agencja Reutera.

Platforma danych ma zbierać i analizować informacje m.in. z domów, pojazdów i instytucji publicznych. Zostaną one wykorzystane do stworzenia nowych usług inteligentnego miasta z zakresu m.in. transportu, zdrowia czy optymalizacji wykorzystania energii.

Według ustaleń Toyota wykupi 2,07 proc. udziałów NTT, podczas gdy największy japoński koncern telekomunikacyjny przejmie blisko jeden procent akcji producenta aut. Wcześniej firmy podpisały umowe o wspólnym rozwoju systemów samochodów łączących się z internetem.

Planowana przez spółki platforma danych ma być wprowadzana w prototypowym mieście zasilanym energią z wodoru. Projekt miasta przyszłości nazwanego Splot (ang. Woven City) jest nadzorowany przez szefa koncernu Akio Toyodę i został zapowiedziany na targach CES w USA. Ma ruszyć w 2021 r. Firma będzie testować tam szereg innowacyjnych rozwiązań z zakresu autonomicznego transportu, robotyki i sztucznej inteligencji.

Dla NTT rozwój w kierunku systemów smart city może być sposobem na rozwój przedsiębiorstwa w czasie, gdy wykorzystanie telefonów w Japonii nie wykazuje wzrostu - oceniła agencja Reutera. Azjatycka firma uczestniczy już w podobnym projekcie, gdzie wykorzystuje swoje technologie zbierana danych do analizowania ruchu ulicznego i pieszych w amerykańskim Las Vegas.

Coraz więcej firm technologicznych, m.in. Tencent, Alphabet, Samsung Electronics czy Panasonic, rozwija projekty zaawansowanych technologicznie miast połączonych. Wiele inicjatyw pozostaje jednak obecnie w fazach planów - wskazał Reuter.