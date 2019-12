Toyota na czele 50-mln rundy inwestycyjnej w firmę transportu autonomicznego

Koncern Toyota znalazł się na czele rundy inwestycyjnej w firmę autonomicznego transportu wahadłowego May Mobility, w której zebrano przeszło 50 mln dolarów. Fundusze przeznaczone będą na zatrudnienie kadr i projekty pilotażowe - podał w czwartek serwis Automotive News.

Runda wykonana została w tzw. serii B inwestycji, gdzie kapitał wymieniany jest na preferowane udziały w firmie. Choć dokładna suma przekazanych przez Toyotę nakładów nie została zdradzona, to przewodnictwo w inicjatywie wskazywać może na wysokie zainteresowania usługami mobilności, poza klasyczną sprzedażą pojazdów przez producenta - oceniło AN.

Fundusze przeznaczone zostaną na rekrutację dodatkowych pracowników w oddziale inżynierskim i mobilności oraz pozwolą na rozszerzenie projektów pilotażowych wykorzystujących 6-osobowe autonomiczne busy firmy.

"May Mobility ma już sukcesy w dostosowywaniu usług autonomicznych przejazdów wahadłowych do wprowadzenia na rynek USA. Współpracę z firmą widzimy jako ekscytującą możliwość wspólnego działania z weteranem tego sektora" - powiedział dyrektor operacyjny Toyoty Keiji Yamamoto.

Obecność Toyoty na liście inwestorów podnosi prawdopodobieństwo wprowadzenia usług na terytorium Japonii - wskazał dyrektor operacyjny May Mobility Alisyn Malek. Podkreślił jednak, że firma nie ogłasza na razie takich inicjatyw i obecnie skupia się na rozwijaniu sieci przejazdów w USA.

Firma May Mobility z siedzibą w Ann Arbor w stanie Michigan wdrożyła pilotażowe projekty transportowe dojazdów "pierwszej i ostatniej mili" na terytorium miast Detroit i Grand Rapids (Michigan) czy Providence (Rhode Island). Tej jesieni zakończono też testy w Columbus (Ohio). Firma miała zapewnić już ponad 170 tys. przejazdów generujących przychody.

Wśród uczestników rundy inwestycyjnej start-upu po raz kolejny znalazły się także BMW iVentures, Millennium Technology Value Partners oraz Cyrus Capital Partners. Grupa Sparx dołączyła zaś do grupy inwestorów May Mobility po raz pierwszy.

Toyota AI Ventures, fundusz inwestycyjny producenta aut, zainwestował w przedsiębiorstwo niezależnie od swojej firmy matki. Oddział był wczesnym udziałowcem start-upu; po raz pierwszy Grupa Toyota zainwestowała w start-up będący w grupie udziałów swojego wewnętrznego funduszu.

W sumie May Mobility od założenia w styczniu 2017 r. zebrało już łącznie przeszło 83,6 mln USD - wynika z danych Crunchbase.