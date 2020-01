Toyota z 32-proc. wzrostem sprzedaży w Polsce w pierwszych dniach stycznia

Japoński koncern Toyota odnotował w Polsce w pierwszych 20 dniach stycznia 32-proc. wzrost rejestracji nowych samochodów osobowych - wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Na drugim miejscu z wynikiem 30 proc. wzrostu uplasowało się Audi.

Toyota dostarczyła klientom w ciągu pierwszych 20 dni 2020 r. ponad 4 tys. samochodów osobowych, czyli średnio 335 dziennie. To oznacza wzrost o niemal tysiąc samochodów w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r., przy prawie 18,9-proc. spadku całego rynku. Japońska marka wskoczyła dzięki temu na pierwsze miejsce najczęściej sprzedających się w Polsce samochodów. Toyota zanotowała również wzrost udziału w rynku z 11,9 proc. do 19,4 proc.

W pierwszych 20 dniach stycznia najczęściej rejestrowanym samochodem w Polsce była Toyota Corolla, którą wybrano 1430 razy. Drugie miejsce zajął inny model firmy, Yaris z wynikiem 1180 rejestracji.

W okresie od 1 do 20 stycznia wzrost sprzedaży odnotowały jeszcze niemieckie Audi i BMW, kolejno 29,9 proc. i 3,8 proc. Pozostałe marki, które znalazły się w tym miesiącu w pierwszej dziesiątce traciły. Największy spadek nowych rejestracji odnotowało Renault (40,3 proc.), Dacia (38,8 proc.) i Kia (27,8 proc.). Każda z tych marek straciła na rzecz konkurencji jedną pozycję w rankingu.

W pierwszych 20 dniach stycznia w perspektywie rocznej doszło w pierwszej dziesiątce najczęściej rejestrowanych pojazdów do wielu zmian. Najwięcej zyskało Audi, które w tym okresie w 2020 r. wskoczyło na ósmą pozycję z szesnastej w roku ubiegłym. Sporo zyskało również BMW, które w ubiegłym roku także nie zmieściło się w pierwszej dziesiątce a obecnie jest na 7 miejscu (awans z 12 pozycji). Choć na podium wciąż znajdują się te same marki, również tutaj doszło do przetasowań. Toyota wysunęła się na prowadzenie z trzeciego miejsca w analogicznym okresie 2019 r. Skoda spadła z pierwszej pozycji na drugą, a Volkswagen z drugiej na trzecią. Wyłącznie francuska marka Dacia utrzymała dziesiątą pozycję sprzed roku, mimo spadku rejestracji nowych samochodów osobowych (z 988 do 605).

W pierwszych dwudziestu dniach stycznia 2019 r. łącznie zarejestrowanych zostało ponad 20,7 tys. sztuk samochodów osobowych (spadek 18,9 proc. rok do roku) oraz blisko 2,2 tys. egzemplarzy samochodów dostawczych (spadek o 26,5 proc. rok do roku). Malejąca liczba nowych rejestracji pojazdów dostawczych pozwoliła Toyocie awansować również w kategorii najchętniej wybieranych producentów samochodów użytkowych (awans z dziewiątego na szóste miejsce w rankingu).

W analizowanym okresie było 12 dni roboczych, o jeden mniej niż w tym samym okresie w 2019 r.