Tradycja łączy się z przyszłością. Ceremonia herbaciana w wirtualnej rzeczywistości

Ceremonia parzenia i picia herbaty (chanoyu) jest jednym z najważniejszych znaków rozpoznawczych japońskiej kultury. Sony chce wykorzystać nowoczesne technologie do jej pielęgnowania, a poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości poszerzyć krąg adeptów chanoyu.

Nauka ceremonii, obejmująca właściwe układanie przyborów, sposób parzenia, podawania i picia herbaty, a nawet doboru i serwowania słodyczy, siedzenia, prowadzenia konwersacji z mistrzem ceremonii i innymi jej uczestnikami, jest niezwykle trudna i czasochłonna. Czasy, gdy podróżowało się na drugi koniec kraju, by przez kilka miesięcy, a nawet lat, pobierać nauki u cenionego mistrza, minęły bezpowrotnie. Wraz z rozwojem internetu coraz chętniej robimy więcej rzeczy z domu, poprzez naciśnięcie klawisza.

Nie oznacza to, że spada zainteresowanie tradycyjna kulturą. Sony Computer Science Laboratories postanowiło wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom ludzi, aby zanieść ceremonię herbacianą pod internetowe strzechy. Grupa nawiązała współpracę Instytutem Kultury Sabie, afiliowanym przy jednej z popularniejszych szkół chanoyu– Urasenke.

Ceremonia herbaciana została przeniesiona do wirtualnej rzeczywistości

W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu pod sufitem zainstalowano cztery czujniki mierzące odległość do obiektów na podstawie czasu potrzebnego na odbicie od nich światła. Zapisują one ruchy uczestników ceremonii i położenie utensyliów, tworząc ich wirtualne bliźniaki. Dzięki temu, każdy użytkownik posiadający dostęp do internetu i gogle do VR (rzeczywistości wirtualnej) może oglądać chanoyu, obserwować ruchy instruktorów, a następnie je powtarzać.

Sony idzie jeszcze dalej. Projekt pozwala uczniom na obserwowanie własnych działań z perspektywy trzeciej osoby, aby sprawdzić, czy poprawnie wykonali ruchy i ułożyli przybory. Istnieje także funkcjonalność umożliwiająca wirtualne uczestnictwo w ceremonii.

Nie tylko praktyczna nauka, ale i historia wkracza do wirtualnej rzeczywistości

Na tym jednak nie koniec. Koncern chce zebrać i zdigitalizować zapiski dotyczące ceremonii picia herbaty z ostatnich blisko 500 lat. Dostępne źródła mówią o tym jakich przyborów używano i jakie serwowano potrawy. Opracowany przez Sony system może przechwytywać obrazy przedmiotów takich jak czarki do herbaty pod różnymi kątami i wykorzystywać sztuczną inteligencję opartą na głębokim uczeniu, w celu stworzenia ich wirtualnych replik wyświetlanych monitorze w 3D. Wyświetlacz śledzi linię wzroku widza i odpowiednio obraca obraz, pozwalając przyszłym obserwatorom podziwiać tak dokładne szczegóły jak faktura materiału. Tą drogą będzie można przybliżyć szerokiej publiczności historię chanoyu.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma