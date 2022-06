Transformacja szansą dla polskiego przemysłu. Saper innowacji pomaga ją wykorzystać

Transformacja gospodarki jest gigantyczną szansą dla polskich przedsiębiorców i co ciekawe polskie firmy doskonale się w tym odnajdują - mówi Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR. - Zmiana jest olbrzymia i wymaga, aby instytucje publiczne były zaangażowane w ten proces - dodaje.

Stworzona w NCBR strategia Saper Innowacji zakłada, że to instytucja publiczna wprowadza znaczące zmiany na rynku poprzez wymagania stawiane przyszłym wykonawcom w agendzie badawczej.

W ramach strategii zainicjowanych zostało już 9 projektów.

Mamy nadzieję, że w przyszłej perspektywie będzie ich znacznie więcej - mówi Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR.

Świat stoi w obliczu historycznego wyzwania, jakim jest zatrzymanie niekorzystnych zmian klimatu. Potrzebujemy technologii, które nam to umożliwią. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu jako "saper innowacji".

Nie jest to oczywiście tylko barwne określenie roli NCBR, ale opracowana przez Centrum strategia transformacji gospodarki i stymulacji rynku poprzez innowacje. Na czym polega?

- Chcemy rozbroić wszystkie wyzwania, przed którymi stoi cywilizacja i liczymy, że za nam podążą kolejni - mówi Wojciech Racięcki dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR, dodając, że żyjemy w czasie transformacji całej cywilizacji, bo nie chodzi w tym procesie tylko o sektor energii, ale całą gospodarkę.

- Zmiana jest olbrzymia i wymaga, aby instytucje publiczne były zaangażowane w ten proces - dodaje.

Stworzona w NCBR strategia Saper Innowacji zakłada, że to instytucja publiczna wprowadza znaczące zmiany na rynku poprzez wymagania stawiane przyszłym wykonawcom w agendzie badawczej. To wariant tzw. innowacji ciągnionej, gdzie to rynek jest stymulowany przez instytucje publiczną. W ramach strategii zainicjowanych zostało już 9 projektów.

Są to innowacyjne, "zielone" przedsięwzięcia, które mają być odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie realizacja strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród nich znalazły się projekty z tak ważnych obecnie obszarów, jak budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, oczyszczalnia przyszłości, innowacyjna biogazownia, technologie domowej retencji, wentylacja dla szkół i domów, magazynowanie energii elektrycznej, magazynowanie ciepła i chłodu, ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE i elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym.

- Pracę nad tymi projektami rozpoczęliśmy pod koniec 2019 r. To pokazuje, że zajęliśmy się takimi tematami, jak energia czy gospodarka obiegu zamkniętego, gdy jeszcze nikt o nich nie mówił. Dzięki temu projekty są już na półmetku, a niektóre z nich wręcz kończymy - mówi Wojciech Racięcki.

Więcej o szczegółach realizowanych przez NCBR projektów w rozmowie wideo, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Teraz rozpoczyna się nowa perspektywa unijna, dlatego NCBR - na bazie doświadczeń z pierwszych projektów - będzie dopracowywać swoją strategię Sapera Innowacji, tak by jeszcze bardziej stymulowała rynek.

- Widzimy bardzo wiele obszarów, które wymagają interwencji i to jest szansą dla polskiego przemysłu. Cała transformacja, która się odbywa, jest gigantyczną szansą dla polskich przedsiębiorców i co ciekawe polskie firmy doskonale się w tym odnajdują - mówi dyrektor NCBR.

Wśród obszarów, w których jest najwięcej wciąż do zrobienia, nasz rozmówca wymienia rolnictwo, budownictwo, energetykę, odpady, gospodarkę surowcową.

- W tej chwili otworzyliśmy nabór wszystkich pomysłów, każdy może przyjść do NCBR, zgłosić przez specjalny formularz swój pomysł na rozwiązanie konkretnego problemu. Każdy pomysł weźmiemy na warsztat. I tak, jak teraz mamy 9 realizowanych projektów, to mamy nadzieję, że w przyszłej perspektywie będzie ich znacznie więcej - podsumowuje Wojciech Racięcki.