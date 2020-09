Transformację do chmury spowolniają nasze przyzwyczajenia

- Transformacja odbywa się wolniej niż przypuszczaliśmy: łatwiej stworzyć w chmurze proste rozwiązanie bazujące na IOT niż przenieść do niej olbrzymią bazę danych. To wymaga wielu miesięcy przygotowań i odpowiedniej infrastruktury - mówi Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix Polska. I wskazuje, że wynika to m.in. z naszego przyzwyczajenia do rozwiązań zlokalizowanych we własnych biurach.