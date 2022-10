Transition Technologies celuje w sektor energetyki jądrowej

Grupa Transition Technologies osiągnęła po trzech kwartałach 2022 roku sprzedaż w wysokości ponad 520 mln zł. Oczekuje, że 2022 rok będzie rekordowy pod względem sprzedaży, która ma przekroczyć poziom 700 mln zł.

Grupa Transition Technologies skupia się na rozwiązaniach informatycznych dla przemysłu, medycyny i energetyki oraz na usługach produkcji oprogramowania (managed services).

- Budujemy międzynarodową organizację dzięki strategii organicznego wzrostu i selektywnych akwizycji na rynkach zagranicznych, w tym w regionie APAC - mówi prezes TT MS Sebastian Sokołowski.

- Planujemy być firmą informatyczną z co najmniej miliardową sprzedażą, działającą na sześciu kontynentach jeszcze przed 2025 rokiem - ujawnia strategię grupy prezes Konrad Świrski.

- Gospodarka światowa znajduje się w okresie turbulencji, a notowania surowców i energii są niesłychanie zmienne, ale pomimo tego usługi IT nie zwalniają tempa, a zapotrzebowanie na nie wciąż rośnie - ocenia prof. Konrad Świrski, prezes Transition Technologies. - Spółki naszej grupy rosną i mają najwyższe zyski w historii - dodaje.

Grupa Transition Technologies skupia się na rozwiązaniach informatycznych dla przemysłu, medycyny i energetyki oraz na usługach produkcji oprogramowania (managed services). Obecna jest w sektorze automatyki przemysłowej, a obecnie rozwija także obszar robotyki dla przemysłu.

Transition Technologies PSC – efektywne zarządzanie energią w fabrykach

Spółka Transition Technologies PSC koncentruje się na digitalizacji, technologiach chmurowych, cyberbezpieczeństwie oraz sztucznej inteligencji i data science dla przemysłu.

- Realizujemy strategię, która zakłada długotrwałą współpracę z klientami przemysłowymi i wytwórcami oprogramowania działającymi globalnie, w odpornych na zawirowania rynkowe sektorach gospodarki. Nawiązujemy współpracę z klientami w USA, Szwajcarii, ale także w Polsce, wspierając ich także w nowych wyzwaniach, jakimi są np. rosnące ceny energii. Coraz częściej pomagamy firmom efektywniej zarządzać energią w fabrykach poprzez wdrażanie Energy Management System - mówi prezes Świrski. - Wzrosty zamówień i cyfrowych potrzeb firm oraz dobre perspektywy branży IT przekładają się na większą liczbę realizowanych przez nas projektów, a - co za tym idzie - także wzrost zatrudnienia ekspertów, których w spółce mamy już ponad 900 - dodaje.

Transition Technologies MS rozważa debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Transition Technologies MS, spółka specjalizująca się w outsourcingu, a szczególnie w usługach typu managed services, rozważa debiut giełdowy (proces wejścia na GPW został wstrzymany z uwagi na wojnę w Ukrainie).

- Budujemy dużą, międzynarodową organizację dzięki strategii organicznego wzrostu i selektywnych akwizycji na rynkach zagranicznych. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzić transakcję zakupu pakietu większościowego dostawcy usług IT w regionie APAC (Azja-Pacyfik). Monitorujemy sytuację na rynkach finansowych i nastroje inwestorów na GPW. Mam nadzieję, że w następnym roku będziemy mogli wrócić do przygotowań do debiutu giełdowego - wyjaśnia prezes TT MS Sebastian Sokołowski.

Urządzenia dla robotyki i oprogramowanie dla optymalizacji sektora energetycznego

Z kolei Transition Technologies CS, spółka specjalizująca się w rozwiązaniach automatyki przemysłowej, uczestniczyła w projektach związanych z Baltic Pipe, ale aktywnie myśli o innych segmentach rozwijając m.in. współpracę ze światowym dostawcą urządzeń dla robotyki (Doosan).

Spółka Transition Technologies AS, zajmująca się zaawansowanym oprogramowaniem dla optymalizacji sektora energetycznego, widzi szansę w przyszłym rozwoju energetyki jądrowej – informuje zarząd.

- Jedną z odpowiedzi spółki na kryzys energetyczny jest działanie w sektorze energetyki jądrowej. Współpracujemy zarówno z amerykańskim wykonawcą Westinghouse, m.in. w USA i Chinach, a także z koreańskim KHNP, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - komentuje prezes TT AS Paweł Różacki.

