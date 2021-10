Transition Technologies MS przejęło duńską spółkę ConCor

Polska spółka Transition Technologies MS (TTMS), dostawca outsourcingu IT, podpisała umowę zakupu 56 proc. akcji w duńskiej firmie ConCor A/S, dostawcy outsourcingu IT w Skandynawii, posiadającego 19-letnie doświadczenie na rynku.

Nabycie pakietu większościowego wpisuje się w strategię TTMS w obszarze rozbudowy międzynarodowej sieci sprzedaży.

W opinii zarządu transakcja umożliwi wzmocnienie obecności TTMS na rynku duńskim oraz w pozostałych państwach skandynawskich. Transakcja finansowana jest ze środków własnych TTMS.

Do końca 2021 r. TTMS planuje ofertę publiczną i debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodny model biznesowy

Celem większa liczba klientów

Potencjał zagranicznych rynków