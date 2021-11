Transition Technologies MS wybiera się na Giełdę. Celem ekspansja zagraniczna

Transition Technologies MS (TTMS), dostawca outsourcingu IT, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Oferta będzie obejmować wyłącznie akcje nowej emisji, pieniądze z emisji mają być wykorzystane na ekspansję zagraniczną TT MS.

Jest potencjał i wiedza

Dobre wyniki finansowe

Sprzyjające otoczenie

- Mamy zasoby, unikalną wiedzę i strategię, która przybliża nas do realizacji celu, jakim jest zdobycie pozycji dużego, globalnego dostawcy usług IT. Zakładamy rozwój zarówno poprzez akwizycje jak i wzrost organiczny. Chcemy umacniać pozycję w Europie oraz w Azji, gdzie posiadamy dynamicznie rozwijającą się spółkę z siedzibą w Kuala Lumpur - przekonuje Sebastian Sokołowski.W październiku 2021 r. TT MS przejął pakiet kontrolny akcji w duńskiej spółce ConCor A/S, dzięki tej transakcji spółka zwiększy swoją obecność nie tylko w Danii, ale także w pozostałych krajach skandynawskich.- W ten sposób umacniamy naszą markę, rozbudowujemy zagraniczną sieć sprzedaży oraz tworzymy większe możliwości pozyskania wysokomarżowych projektów. Ogłoszony dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i pozyskanie w ten sposób środków na dalszy rozwój, poprzez selektywne akwizycje, może istotnie przyspieszyć naszą dalszą globalną ekspansję – zaznacza Sebastian Sokołowski.Historia wyników finansowych TTMS potwierdza jej potencjał w zakresie wzrostu obrotów, rentowności sprzedaży i generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej.Przychody ze sprzedaży z roku na rok rosły, z poziomu 66,8 mln zł w 2018 roku do 102,5 mln zł w 2020 roku (CAGR 2018-2020 w wysokości 23,8 proc.outs).W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. grupa utrzymała zbliżoną dynamikę wzrostu skali działalności. Przychody ze sprzedaży za wskazany okres wyniosły 60,0 mln zł i były o 10,5 mln z l wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r., co oznacza wzrost na poziomie 21,27 proc.EBITDA TTMS wzrosła z poziomu 7,1 mln zł w 2018 roku do 19,0 mln zł w 2020 roku (CAGR 2018 2020 w wysokości 63,9 proc.), co oznacza, że rosła bardziej dynamicznie niż przychody ze sprzedaży.Fakt ten świadczy o rosnącej rentowności działalności operacyjnej. EBITDA Grupy w pierwszym półroczu 2021 r. wzrosła do 10,5 mln zł, co oznacza wzrost w wysokości 18,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.Wzrost zysku EBITDA przekładał się na istotny wzrost zysku netto, jaki generowała grupa w omawianym okresie oraz na wypłacaną dywidendę.Zysk netto TTMS wzrósł z 3,6 mln zł w 2018 roku do 12,6 mln zł w 2020 roku (CAGR 2018-2020 w wysokości 87,1%) , po pierwszym półroczu 2021 roku spółka wypracowała zysk w wysokości 7,2 mln zł (wzrost 22 proc. r/r).TT MS zapewnia, że globalny trend cyfryzacji generuje stały wzrost popytu na usługi rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), dzięki czemu rynek ten jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki światowej. Szacuje się, że początkowo negatywny wpływ pandemii COVID-19 na rynek usług ICT, zostanie zrekompensowany szybszym wzrostem w kolejnych latach.W skali globalnej rynek ICT składa się z pięciu segmentów – telekomunikacji, hardware, usług IT, nowych technologii oraz software. Dwa pierwsze segmenty stanowią odpowiednio 26 proc. i 23 proc. całego globalnego rynku ICT. Usługi IT stanowią trzeci największy segment rynku ICT z udziałem na poziomie około 21 proc.. Rynek outsourcingu usług IT szacuje się na około 32 proc. rynku usług IT.Na koniec 2019 r. wartość globalnego rynku outsourcingu usług IT szacowano na poziomie 334 mld dolarów. Według prognoz rynek outsourcingu usług IT osiągnie na koniec 2025 r. poziom 398 mld dolarów.