Transition Technologies MS ze wzrostem zysku o 87 proc. W planach debiut giełdowy

Outsourcing usług IT i biznesowych w Europie osiągnął rekordowy poziom w 2021 r. Jednym z beneficjentów tego trendu jest spółka Transition Technologies MS, która po trzech kwartałach 2021 r. odnotowała wzrost sprzedaży o 26 proc. r/r i zyskowności o 87 proc. r/r).

W okresie od stycznia do września 2021 r. Transition Technologies MS wypracował zysk netto w wysokości 13,8 mln zł (wzrost 87 proc. r/r).

Kolejnym krokiem w rozwoju Transition Technologies MS ma być przeprowadzenie oferty publicznej na GPW. Spółka złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w sierpniu 2021 r.

Rynek outsourcingu usług IT ciągle mocno się rozwija i według prognoz osiągnie na koniec 2025 r. poziom blisko 400 mld dolarów.

Rynek wart 400 mld dolarów



Rynek outsourcingu usług IT ciągle mocno się rozwija i według prognoz osiągnie na koniec 2025 r. poziom blisko 400 mld dolarów. Dla porównania, na koniec 2019 r. wartość globalnego rynku outsourcingu usług IT szacowano na poziomie 334 mld dolarów.



Rok 2021 także był bardzo udany dla branży, - jak poinformował dział doradztwa technologicznego Information Services Group (ISG) organizacje w całej Europie wydały najwięcej w historii na outsourcing usług IT i biznesowych.



- Obserwując sytuację na światowym rynku IT w 2021 r. dostrzegamy, że coraz więcej firm korzysta z outsourcingu usług IT. Z naszej perspektywy szczególnie istotne jest to, że według dostępnych nam danych, rośniemy jeszcze szybciej niż rynek. Wypracowaliśmy świetne wyniki po trzech kwartałach 2021 roku i bardzo dobrze oceniamy możliwości naszego dalszego rozwoju - podkreśla Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS.

Zysk większy o 87 proc.