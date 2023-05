Transition Technologies notuje rekord przychodów

Grupa kapitałowa Transition Technologies (TT), dostawca rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. rekordowe w historii przychody na poziomie 190 mln zł.

W ciągu roku Transition Technologies zwiększył przychody o ok. 18 proc.

Po rekordowych przychodach roku 2022 spółka kontynuuje trend wzrostowy także w tym roku.

Pomimo częściowo mniej optymistycznych sygnałów z rynku IT, rozwój Transition Technologies wciąż jest dynamiczny.

Teraz znacznie lepiej będą radzić sobie duże i doświadczone korporacje

- Widoczne jest pewne spowolnienie procesów gospodarczych, ale usługi IT dla klientów z naszych kluczowych sektorów: energetyki, oil and gas, zaawansowanego przemysłu, służby zdrowia oraz outsourcing w postaci spółki TT Managed Services, wciąż pozostają aktywne i pozwalają na to, aby zamówienia rosły także w 2023 roku - ocenia prof. Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.

- Bieżący rok może być dużo trudniejszy dla mniejszych i mniej doświadczonych spółek. Turbulencje na rynku to zawsze wydłużony spływ należności i problem dla spółek IT, które nie posiadają odpowiednich zasobów finansowych. Teraz znacznie lepiej będą radzić sobie duże i doświadczone korporacje - dodaje.

Informatyczna grupa TT specjalizuje się w zaawansowanym outsourcingu. Jedną z jej największych spółek jest Transition Technologies MS.

- Usługi zarządzane (managed services) nie rosną aż tak dynamicznie jak w 2022 roku, kiedy to dostawcy nie nadążali z dostarczaniem odpowiednio wykwalifikowanych zespołów - przyznaje Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS.

- Rynek wciąż jest jednak stabilny i atrakcyjny biznesowo, szczególnie gdy klientami są podmioty z rynków odpornych na wahania koniunktury, w szczególności duże korporacje międzynarodowe. Dzięki długoterminowym kontraktom ramowym z wieloletnimi partnerami możemy w dalszym ciągu realizować ambitną strategię rozwoju spółki na całym świecie, również w obszarze projektów M&A - dodaje Sebastian Sokołowski.

Firma zamierza kontynuować trend wzrostowy szacowany na 30 proc. rocznie.

- Obecnie perspektywy wskazują raczej na pobudzenie rynków wynikające m.in. z mniejszych cen surowców, paliw i energii oraz stopniowy powrót do zwiększania zamrożonych chwilowo inwestycji w IT - ocenia Szymon Bartkowiak, prezes TT PSC.

Prawdopodobnie perturbacje na rynkach światowych skłaniają cześć firm IT do ponownego zainteresowania się lokalnym rynkiem outsorcingowym

Z kolei spółka Transition Technologies SW specjalizuje się w usługach outsourcingowych, ale kierowanych na specyficzny rynek lokalny (polski), głównie związany z sektorem publicznym.

- Do tej pory outsourcing w polskim segmencie publicznym nie zwalniał, a zamówienia i obroty są coraz wyższe - zaznacza Roman Sałuda, prezes TT SW. - Widać jedynie zwiększoną konkurencję na rynku wśród dostawców, co pokazuje, że prawdopodobnie perturbacje na rynkach światowych skłaniają cześć firm IT do ponownego zainteresowania się lokalnym rynkiem outsorcingowym, ale tu konieczne jest duże doświadczenie w procesie przetargowym i oczekiwanie znacznie niższych marż - ocenia Roman Sałuda.

Sektor IT powinien rozwijać się swoim trochę bardziej umiarkowanym tempem

Rok 2023 przypuszczalnie będzie turbulentny i wciąż nie jest wiadomo czy zakończy się dużym wzrostem gospodarki światowej.

- Niemniej sektor IT powinien rozwijać się swoim trochę bardziej umiarkowanym tempem i przez to nieco zmniejszyć możliwości uzyskiwania wysokich zysków - zaznacza Konrad Świrski. - Tym bardziej będzie to korzystne dla takich grup informatycznych jak Transition Technologies, gdzie oczekujemy 15 proc.-20 proc.rocznego wzrostu - to znaczy chcemy osiągnąć około 900 mln zł całkowitych przychodów spółek w grupie TT i utrzymanie EBITDA na poziomie 10 proc. - podsumowuje Konrad Świrski.

Grupa kapitałowa Transition Technologies, która działa od 1991 roku, stale rozbudowując swoje struktury. Ponad 2000 inżynierów oprogramowania, architektów IT i programistów pracujących w TT, dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 i bioinformatyki, oraz zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. Firma posiada 23 biura na 3 kontynentach, w których zatrudnia ponad 2000 osób.